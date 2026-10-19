이승민보다 앞선 '2차 1R'였는데… 소형준과 투톱, 7년 만의 안타까운 이별, '구속 증가' 꿈은 이루어지지 않았다

허윤동. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]2020년 신인 드래프트 당시 차세대 좌완 에이스로 기대를 한몸에 받았던 유신고 출신 투수 허윤동(25)이 결국 삼성 라이온즈와의 7년 동행에 마침표를 찍었다.

삼성 라이온즈는 19일 2027시즌을 대비한 선수단 정비 차원에서 다음 시즌 재계약하지 않기로 한 미계약 선수 10명의 명단을 공식 발표했다.

투수진에서는 양현, 홍원표, 허윤동, 박주혁, 김동현, 신윤호, 박시원, 유병선 등 8명이 재계약 대상에서 제외됐으며, 내야수 박장민, 외야수 홍현빈도 방출 명단에 이름을 올렸다.

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삼성 구단은 "추후 지속적인 명단 정비와 육성을 통해 2027시즌 선수단 역량을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

홍현빈. 사진제공=삼성 라이온즈

소형준과 '유신고 2관왕' 주역, 이승민보다 앞선 '2차 1라운더'

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이번 방출 명단에서 가장 눈에 띄는 이름은 단연 좌완 투수 허윤동이다.

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허윤동은 2020년 KBO 신인 드래프트 2차 1라운드(전체 5순위)로 삼성 유니폼을 입었던 대형 유망주였다.

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고교 시절 동기 소형준(KT 위즈)과 함께 유신고의 전국대회 2관왕을 이끌었다. 높은 팔 각도와 뛰어난 경기 운영 능력으로 주목받았다.

당시 삼성은 2차 1라운드에서 허윤동을 지명한 뒤, 4라운드(전체 35순위)에서 대구고 출신 좌완 이승민을 지명했다. 1라운더였던 허윤동은 이승민보다 훨씬 더 큰 지명 순위와 기대를 등에 업고 프로 무대에 첫발을 내디뎠다. 데뷔 첫해인 2020시즌 대체 선발로 나와 데뷔전 승리를 거두는 등 가능성을 보였으나, 1군 벽은 높았다. 1군 통산 성적은 31경기 6승 6패, 평균자책점(ERA) 6.38에 그쳤다.

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양현. 사진제공=삼성 라이온즈

퓨처스 115경기 33승… 끝내 넘지 못한 '구속(스피드업)'의 벽

허윤동은 퓨처스(2군) 리그에서는 '군계일학'이었다.

퓨처스 통산 115경기에 등판해 33승 25패, 평균자책점 4.44를 기록하며 꾸준히 선발 로테이션을 돌았다.

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2군 무대에서는 검증된 투수였던 셈이다. 그러나 1군 무대에서 경쟁력을 갖추기 위해 반드시 필요했던 '스피드업(구속 향상)'이 끝내 발목을 잡았다. 정밀한 제구력과 뛰어난 경기 운영 능력을 갖췄음에도, 130km대 후반에 머무른 패스트볼 구속은 1군 타자들의 방망이를 압도하기에 역부족이었다.

구단과 선수 모두 구속을 끌어올리기 위해 다양한 피칭 폼 수정과 웨이트 트레이닝 등을 시도했으나, '스피드업'이라는 목표는 결국 실현되지 못한 채 잔혹한 프로의 현실과 부딪혔다.

홍원표. 사진제공=삼성 라이온즈

7년 만의 작별, '2027 전력 강화' 위한 삼성의 칼바람

한때 삼성 좌완의 미래로 꼽혔던 '2차 1라운더' 허윤동과의 7년 만의 이별은 삼성 팬들에게도 씁쓸한 아쉬움을 남긴다.

함께 입단해 1군 무대에서 불펜 에이스로 자리매김 한 '4라운더' 좌완 이승민과 대비되는 결과라는 점에서 더욱 안타까움을 더한다.

가을야구와 2027시즌을 향해 본격적인 선수단 체질 개선에 나선 삼성 라이온즈가 베테랑 양현과 1라운더 출신 허윤동 등 10명을 내보내는 과감한 단행을 한 가운데, 팀을 떠나게 된 선수들이 새로운 둥지를 틀고 재기에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com