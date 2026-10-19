'왜 아직도 한국에 있지?' 인천에 남은 아빌라 "ML 오퍼 왔지만 전혀 안흔들렸다"

페드로 아빌라. 사진=나유리 기자

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[스포츠조선 나유리 기자]아직도 한국을 떠나지 않은 페드로 아빌라. 팬들과 즐거운 이벤트까지 함께했다.

지난 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 팬이벤트 '최광야구1429'에서 깜짝 등장한 대타가 있었다. 바로 아빌라였다. 타자로 타석에 선 아빌라는 첫 타석에서도 안타성 타구를 날렸다가 황당 비디오 판독으로 번복됐고, 두번째 타석에서는 반박 불가 안타를 터뜨렸다.

무엇보다 아빌라가 깜짝 등장하자 현장에서 팬들의 반응이 대단히 뜨거웠다. 아빌라도 팬들을 향해 쇼맨십을 보여주기도 했다. SSG와 최근 최대 2년 계약에 합의한 아빌라는 재계약과 개인 사유로 아직 한국에서 머물고 있다. 조만간 미국에 있는 집으로 돌아가 가족들과 휴식을 취할 예정이다.

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다년 계약을 먼저 구단에 원했을 정도로 한국에서의 생활에 만족하고 있는 아빌라는 재계약에 대해 "정말 꿈만 같은 일이다. 누구보다 내가 생각지 못했었는데 굉장히 기뻤다. 야구하면서 이 날만을 기다려온 것처럼 굉장히 영광스럽다"고 표현했다.

재계약이 그렇게까지 기쁠 일인가. 어떤 점이 그렇게 좋았냐는 질문에 아빌라는 "올해초에 내가 원했던 성과를 못냈고, 아무도 기대하지 않는 상황에서 한국에 왔다. 그런데 예상하지 못했던 퍼포먼스를 내면서 좋은 성적이 났고, 더 좋은 기회까지 받게 돼서 그게 가장 기쁘다. 한국에 올때 외국인 선수에게 다년 계약을 잘 안해준다는 이야기를 듣고 왔는데, 내가 그 기회를 열어주고 싶었다. 앞으로 외국인 선수들에게 다년 계약을 할 수 있는 기회를 더 많이 줄 수 있었으면 좋겠다"고 이야기했다. 그는 또 "누구라고 밝힐 수는 없지만, 어떤 사람에게 여기에 남는다는 약속을 했다. 그 약속을 지키는 게 최우선이었다. (미국에서)오퍼가 왔지만 전혀 흔들리지 않았다"고 단호하게 이야기했다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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아빌라를 영입하기 전 9위로 처져있던 SSG는 아빌라 영입 이후 후반기 전체 2위를 기록할 정도로 반등에 성공했다. 올 시즌 내내 외국인 투수들의 부상과 부진으로 고민을 거듭했지만, 그의 등장이 명확하게 큰 힘이 됐다.

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아빌라는 "아내가 6개월간 한국에서 지내면서 이곳에서의 생활에 굉장히 만족하고 있다. 2년 더 있을 생각을 하니 더 좋아하더라. 우리 아이들도 여기서 많은 사랑을 받는 것 같아서, 이것 역시 한국 생활의 좋은 점"이라며 기뻐했다.

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그는 또 "SSG에는 좋은 자질을 가진 투수들이 많다. 재능이 많은 선수들이 많기 ??문에, 이 선수들에게 한마디라도 더 해주고, 도움을 주는 게 내 역할이다. 팀을 다른 면으로도 돕고 싶다"며 메이저리그 커리어를 가진 투수로서, 어린 투수들에게 조언자 역할을 하고싶다는 의욕도 드러냈다.

아빌라는 다음 시즌 목표로 "우승과 200이닝"이라고 주저 없이 이야기 했다. 건강과 실력 모두 자신이 있기에 가능한 목표다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com