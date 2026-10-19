'4관왕 사이영상 예약자의 불안한 기다림', 미즈에게 강적이 나타났다! WS 1차전 겨냥한 TB 에이스의 호투

제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

탬파베이 레이스 1선발 드류 라스무센이 19일(한국시각) 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 5차전에 선발등판해 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내셔널리그(NL) 챔피언 밀워키 브루어스는 느긋하다.

NL 챔피언십시리즈(CS)에서 디펜딩 챔피언 LA 다저스를 4경기 만에 눌러 월드시리즈까지 주어진 7일간의 휴식을 즐기고 있는 중이다.

'강건너' 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)를 흐뭇한 미소를 지으며 지켜보고 있다. ALCS는 최소 6차전까지 열린다. 탬파베이 레이스, 또는 클리블랜드 가디언스는 체력적 부담을 안고 월드시리즈에서 밀워키를 상대해야 한다. 올해 월드시리즈는 오는 24일(이하 한국시각) 막을 올린다.

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양 리그를 합쳐 정규시즌 최고 승률팀인 밀워키가 홈어드밴티지를 갖고 있어 1,2,6,7차전이 아메리칸 패밀리필드에서 벌어진다.

제이콥 미저라우스키. Imagn Images연합뉴스

올스타 브레이크보다 긴 휴식을 취하고 있다는 점에서 밀워키의 경기 감각이 문제가 될 수 있다고 생각하면 오산이다. 선수들의 체력 부분, 특히 투수진을 충분히 쉬게 한 팀이 유리할 수밖에 없는게 단기전이다.

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밀워키는 무엇보다 월드시리즈에서 가장 중요한 선발 로테이션을 정상적으로 가동할 수 있다. 에이스 제이콥 미저라우스키가 1차전에 등판하기 때문에 기선을 제압할 유리한 조건을 안고 월드시리즈를 시작한다고 봐도 무방하다.

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미저라우스키는 역대 최고위급 사이영상 후보다. 정규시즌서 평균자책점(1.80), 탈삼진(252개), WHIP(0.80), 피안타율(0.157) 등 4개 부문서 양 리그 통합 1위를 차지했다. 이는 1965년 샌디 쿠팩스, 1986년 마이크 스캇에 이어 적어도 1950년 이후 세 번째 케이스다.

제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

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그러나 미저라우스키는 포스트시즌 들어서는 정규시즌 만큼의 위력을 보여주지 못했다. 직구 스피드는 평균 101.0마일로 정규시즌(100.6마일)보다 빠르지만, 제구력과 경기운영이 압도적이지는 않다.

지난 4일 샌디에이고 파드리스와의 디비전시리즈 1차전서는 4이닝 4안타 1볼넷으로 2실점했고, 12일 다저스와의 NLCS 1차전에서는 4⅓이닝 5안타 3볼넷 1실점했다. 지난해 메이저리그에 데뷔한 미저라우스키는 아직 포스트시즌서 5이닝을 채우거나 선발승을 따낸 경기가 없다. 작년 포스트시즌서는 3게임에 구원등판해 2승을 기록했다.

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그는 직구의 헛스윙 비율(Whiff%)이 정규시즌서는 40.2%에 달했는데, 포스트시즌에서는 16.1%로 뚝 떨어졌다. 물론 샌디에이고와 다저스 타자들이 삼진을 상대적으로 덜 당하는 정상급 타선이라는 점 때문이지만, 직구의 위력이 그만큼 떨어졌다는 분석이다.

이에 대해 스포츠일러스트레이티드(SI)는 '미저라우스키에게 이번 월드시리즈는 더 어려울 수 있다. 레이스와 가디언스 모두 타자들의 삼진율이 낮은 순위로 톱5에 들기 때문이다. 결국 미저라우스키는 삼진을 잘 당하지 않는 타선을 최소 세 차례 상대하게 될 것'이라며 '하지만 이것이 포스트시즌의 특성이다. 최고의 타자들이 최고의 투수들을 상대하게 되는 법'이라고 전했다.

드류 라스무센이 ALCS 5차전에 등판해 3회를 마친 뒤 하늘을 쳐다보며 마운드를 내려가고 있다. AP연합뉴스

게다가 미저라우스키가 월드시리즈 1차전서 만날 상대 선발이 만만치 않다.

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탬파베이는 19일 ALCS 5차전에서 선발투수 드류 라스무센의 눈부신 호투를 앞세워 3대1로 승리하며 시리즈를 3승2패로 뒤집었다. 라스무센은 7이닝 동안 4안타 1볼넷을 내주고 삼진 6개를 빼앗으며 1실점으로 잘 던져 이번 포스트시즌 2승째를 따냈다. 이번 포스트시즌 3경기에서 평균자책점 1.29를 기록 중이다.

역대 7전4선승제의 포스트시즌 시리즈에서 2승2패 후 5차전을 이긴 팀이 해당 시리즈를 차지한 것은 역대 69번 중 46번으로 그 확률은 67%에 달한다.

탬파베이가 월드시리즈 진출의 유리한 고지를 선점한 셈. 라스무센이 4일을 쉬고 월드시리즈 1차전 선발로 나설 수 있다. 즉 미저라우스키와의 맞대결이 기다린다고 보면 된다. 라스무센은 정규시즌서 30경기에 선발등판해 172이닝을 던져 16승5패, 평균자책점 2.67, 174탈삼진, WHIP 0.91, 피안타율 0.199를 마크했다. AL 사이영상 투표에서 '톱3'에 들 수 있는 활약상이다.

12일 만에 실전 마운드에 오르는 미저라우스키에게는 매우 어려운 상대일 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com