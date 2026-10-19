경질 4개월 만에 재취업 기회! 그런데 감독 대신 베이스 코치 택했다…멘도사가 PHI 택한 이유는

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 카를로스 멘도사 전 감독이 시애틀 매리너스 감독직을 고사하고 필라델피아 필리스 베이스 코치를 택해 그 배경에 관심이 쏠린다.

ESPN의 호르헤 카스티요는 19일(한국시각) '시애틀이 차기 감독 후보로 멘도사를 고려했으나, 그는 자신의 이름을 제외해달라고 구단에 요청한 뒤 필라델피아 3루 및 내야 코치직을 택했다'고 전했다.

멘도사 코치는 지난 6월까지 뉴욕 메츠 감독을 맡았다. 2024년 부임 첫 해 내셔널리그 챔피언십시리즈에 진출하며 지도력을 인정 받았으나, 지난해 포스트시즌 진출에 실패했다. 올 시즌 6월 27일까지 34승47패, 승패마진 -13을 찍으면서 결국 성적부진으로 경질됐다.

Advertisement

이런 멘도사에게 시애틀이 관심을 보였다. 올 시즌 76승86패로 아메리칸리그 서부지구 3위에 그쳐 포스트시즌행에 실패한 시애틀은 댄 윌슨 감독이 사퇴한 뒤 후임자를 찾고 있는 중이다. MLB트레이드루머스는 '시애틀은 앞서 스콧 서비스, 윌슨 등 빅리그 감독 경험이 없는 이들에게 지휘봉을 맡겼다'며 '이번에는 기존과 다른 시각으로 선수단을 운영할 지도자를 필요로 하고 있다'고 분위기를 전했다. 메츠에서 3시즌 간 팀을 맡아 206승199패, 승률 0.509를 기록한 멘도사는 적임자로 거론될 만했다.

그러나 멘도사의 선택은 필라델피아였다. 돈 매팅리 대행 체제로 시즌을 마친 필라델피아는 내셔널리그 디비전시리즈 탈락 이후 알렉스 코라 전 보스턴 레드삭스 감독 등에게 손을 내밀었다가 거절당하자 매팅리 대행을 정식 감독으로 승격시켰다. 멘도사는 뉴욕 양키스에서 내야 코치, 벤치 코치를 지낸 경험이 있다. 수비 지도에 일가견이 있다는 평가다.

Advertisement

시애틀이 멘도사에게 정식으로 감독 면접을 요청했는지는 알려지지 않았다. 앞서 미국 현지에선 올해 휴스턴 애스트로스를 이끌었던 조 에스파다 감독이 시애틀 차기 감독 면접 후보에 올랐다고 전한 바 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com