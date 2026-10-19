"KBO 역대 최고 대우" 3년 총액 34억원! KT, 이강철 감독과 2029년까지 11년 동행 확정…또한번 '마법의 가을'을 향해 [공식입장]

[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 '강철매직' 이강철 감독과 3년 재계약을 체결했다.
KT 위즈는 19일 이강철 감독과 3년 총액 34억원(계약금 10억원, 연봉 8억원)에 재계약을 체결했다.
KBO리그 감독 역대 최고 대우다. 더불어 KT와 이강철 감독은 첫 부임 이래 4번째 계약을 체결, 2029년까지 동행한다.
이강철 감독에게도 KT는 '첫사랑'이다. 2005년 현역 은퇴 후 곧바로 지도자 생활을 시작한 이강철 감독은 KIA 타이거즈, 넥센 히어로즈, 두산 베어스에서 각각 투수코치, 불펜코치, 수석코치를 역임했지만 좀처럼 지휘봉을 잡진 못했다.
2019년 첫 지휘봉을 잡은 KT가 이강철 감독에게도 '데뷔작'이다. 그는 데뷔 첫해부터 구단 첫 5할 승률을 기록하며 범상치 않은 출발을 보였다.
이어 2020~2024년 5시즌 연속 가을야구 진출을 달성했다. 특히 2021년에는 구단 첫 정규시즌-한국시리즈 통합 우승까지 달성하면서 지도력을 인정받았다.
이강철 감독은 올해 다시 팀을 정규시즌 우승으로 이끌었고, 감독 통산 600승을 달성하는 등 꾸준한 성적을 보여줬다.
이선주 KT스포츠 대표이사는 "우리 팀은 이강철 감독의 부임과 함께 지속적인 강팀의 면모를 보여줄 수 있게 됐다. 탁월한 지도력을 바탕으로 올해 다시 포스트시즌 진출과 정규시즌 우승이라는 성과를 이뤄낸데 감사한다. KBO 최고의 감독과 다시 함께 할 수 있게 돼서 기쁘다"고 강조했다.
이강철 감독 역시 "올해 그룹과 구단에서 아낌없는 지원을 해주면서 좋은 성적을 낼 수 있었다. 좋은 대우로 재계약을 해주신 박윤영 구단주님과 사장님, 구단, 그리고 옆에서 도와준 코치진, 선수단에 감사하다"는 속내를 전했다.
이어 "아직 시즌이 끝나지 않았기 때문에, 더 높은 곳에서 올 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다. 또, 계속해서 우승 경쟁을 하는 강팀이 될 수 있도록 지도하겠다"고 소감을 밝혔다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com