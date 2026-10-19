"KBO 역대 최고 대우" 3년 총액 34억원! KT, 이강철 감독과 2029년까지 11년 동행 확정…또한번 '마법의 가을'을 향해 [공식입장]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이강철 감독이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 '강철매직' 이강철 감독과 3년 재계약을 체결했다.

KT 위즈는 19일 이강철 감독과 3년 총액 34억원(계약금 10억원, 연봉 8억원)에 재계약을 체결했다.

KBO리그 감독 역대 최고 대우다. 더불어 KT와 이강철 감독은 첫 부임 이래 4번째 계약을 체결, 2029년까지 동행한다.

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이강철 감독에게도 KT는 '첫사랑'이다. 2005년 현역 은퇴 후 곧바로 지도자 생활을 시작한 이강철 감독은 KIA 타이거즈, 넥센 히어로즈, 두산 베어스에서 각각 투수코치, 불펜코치, 수석코치를 역임했지만 좀처럼 지휘봉을 잡진 못했다.

2019년 첫 지휘봉을 잡은 KT가 이강철 감독에게도 '데뷔작'이다. 그는 데뷔 첫해부터 구단 첫 5할 승률을 기록하며 범상치 않은 출발을 보였다.

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이어 2020~2024년 5시즌 연속 가을야구 진출을 달성했다. 특히 2021년에는 구단 첫 정규시즌-한국시리즈 통합 우승까지 달성하면서 지도력을 인정받았다.

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이강철 감독은 올해 다시 팀을 정규시즌 우승으로 이끌었고, 감독 통산 600승을 달성하는 등 꾸준한 성적을 보여줬다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 장진혁이 번트를 시도하다 이의리의 투구를 헬멧에 맞았다. 장진혁의 번트가 헛스윙으로 판정되자 이강철 감독이 그라운드로 나와 어필하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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이선주 KT스포츠 대표이사는 "우리 팀은 이강철 감독의 부임과 함께 지속적인 강팀의 면모를 보여줄 수 있게 됐다. 탁월한 지도력을 바탕으로 올해 다시 포스트시즌 진출과 정규시즌 우승이라는 성과를 이뤄낸데 감사한다. KBO 최고의 감독과 다시 함께 할 수 있게 돼서 기쁘다"고 강조했다.

이강철 감독 역시 "올해 그룹과 구단에서 아낌없는 지원을 해주면서 좋은 성적을 낼 수 있었다. 좋은 대우로 재계약을 해주신 박윤영 구단주님과 사장님, 구단, 그리고 옆에서 도와준 코치진, 선수단에 감사하다"는 속내를 전했다.

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이어 "아직 시즌이 끝나지 않았기 때문에, 더 높은 곳에서 올 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다. 또, 계속해서 우승 경쟁을 하는 강팀이 될 수 있도록 지도하겠다"고 소감을 밝혔다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com