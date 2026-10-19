"차라리 1년 통째로 쉬지 그랬어?", 김하성 이런 비아냥까지 듣다니...美 매체 최악의 평가 'F-'

김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 후 애틀랜타 브레이브스에서 FA로 풀리는 김하성이 최악의 평가를 받았다.

현지 매체 '스포츠토크 ATL'은 19일(한국시각) 애틀랜타 구단이 지난 겨울 영입한 4명의 FA 대해 등급을 매겨 평가했다. 김하성은 최하위 등급인 'F-'를 받았다.

이 매체는 '김하성에 대해서는 더 이상 긴 말이 필요없다. 그는 애틀랜타 구단 역사상 최악의 FA 영입 사례로 남을 것'이라며 '단 1년짜리 계약이었다는 점을 고려하면, 참으로 대단한(impressive) 기록이 아닐 수 없다'고 평가했다.

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김하성은 지난해 12월 애틀랜타와 1년 2000만달러에 FA 계약을 했다. 지난해 9월 초 탬파베이 레이스에서 애틀랜타로 이적한 뒤 24경기에서 타율 0.253, 3홈런, 12타점, OPS 0.684를 올리며 재기 가능성을 나타낸데 대한 구단의 기대감을 담은 계약이었다.

트루이스트파크에서 그라운드를 바라보고 있는 김하성. AFP연합뉴스

유격수 자리가 가장 큰 취약 포지션이었던 애틀랜타는 당시 김하성의 공격력 부활과 골드글러브를 안긴 수비력을 믿고 고액의 단기계약을 제안했고, 김하성도 이를 받아들였다.

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김하성 입장에서도 한 시즌을 풀로 뛰면 샌디에이고 파드리스 시절의 공수주 실력을 발휘할 수 있다고 보고 1년 뒤 FA 시장을 다시 노리겠다는 의도로 재계약에 합의했다.

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하지만 올초 뜻하지 않은 악재가 발생했다. 국내 일정을 보내던 김하성은 빙판길에 넘어지면서 오른손 중지 골절상을 입고 수술을 받아 스프링트레이닝을 정상적으로 소화하지 못했다. 뒤늦게 컨디션을 끌어올린 뒤 5월 13일 빅리그에 합류했지만, 이전의 타격감을 찾지 못했다. 결국 7월 초 수술을 받은 손가락에 문제가 생겨 다시 부상자 명단(IL)에 등재돼 한 달 넘게 재활에 매달린 뒤 8월 초 복귀했다.

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하지만, 나아진 것은 없었다. 1할 미만이었던 타율을 1할대 초반으로 끌어올리는데 만족하고 시즌을 마감했다. 정규시즌 51경기에서 타율 0.116(129타수 15안타), 9타점, OPS 0.359의 기록을 남겼다. 그는 포스트시즌 로스터에 포함돼 와일드카드시리즈와 디비전시리즈에 출전했지만, 8타석에서 5타수 무안타 2볼넷을 기록하는데 그쳤다.

김하성이 필라델피아와의 와일드카드시리즈 2차전서 7회 번트를 대고 있다. AP연합뉴스

스포츠토크 ALT은 '김하성은 오프시즌 중 한국에서 빙판길에 미끄러져 큰 부상을 당했고, 이로 인해 시즌 초반 두 달 가량을 결장했다'면서 '솔직히 말해 차라리 시즌 전체를 통째로 쉬는 편이 나았을지도 모른다(Frankly, it might have been better had he just missed the whole year). 2000만달러를 완전히 낭비한 것이며, 어쩌면 애틀랜타의 시즌을 망친 결정적인 이유가 됐을 지도 모른다'고 했다.

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김하성에 대해 원색적인 표현을 써가며 극도의 실망감을 나타냈다고 보면 된다.

이어 매체는 김하성에 'F-'를 주면서 'F보다 낮은 등급이 있나?'라며 비아냥거리기까지 했다.

다시 FA 시장에 나가게 된 김하성이 메이저리그 계약을 찾을 수 있을지 현재로서는 장담할 수 없는 상황이다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com