"1구1구 수비 위치 잡아준다" 65억 아깝지 않다니까? '트중박' 박해민의 가치 [광주포커스]

인터뷰에 임한 LG 박해민. 김영록 기자

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 주장 박해민이 포스트시즌 각오를 밝히고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 7회말 1사 2,3루 LG 박해민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "공 하나하나 때마다 수비 위치를 봐줘야하니까. 특히 (이)재원이는 신경써줘야한다."

대졸 신고선수로 프로무대에 입문한지 14년차. 2번에 걸친 FA 계약을 통해 125억원 스포츠재벌로 거듭난 베테랑.

자타공인 중견수 수비의 달인으로 불리는 박해민은 LG 트윈스의 '캡틴'이기도 하다. 내야의 야전사령관이 오지환이라면, 외야에서는 박해민이다.

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준플레이오프 1~2차전에서 8타수 6안타 1타점 1득점의 불방망이를 과시했다. 박해민답지 않은 견제사를 기록하고도 주눅들지 않았다. 다음 2타석에도 안타를 치며 팀의 추격전을 지휘했다. 아쉽게도 승패를 뒤집는 것은 역부족이었다. LG는 0승2패 벼랑끝에 몰린채 오는 20일 잠실에서 KIA를 상대로 3차전을 치른다.

염경엽 LG 감독은 지난 3년간 LG에 두번의 우승을 안기며 지속가능한 강팀으로서의 리툴링을 진행해왔다. 올해도 송찬의와 문정빈이 새롭게 라인업에 자리잡았고, 이재원에게도 꾸준히 출전시간을 부여하고 있다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 박해민이 타석에 들어서고 있다. 144경기 전경기 출장 기록을 달성한 순간. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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포스트시즌 무대에선 '수비 강화'에 초점을 맞추기 마련이지만, LG가 타격 중심으로 반격을 준비할 수 있었던 건 박해민의 존재감이 컸다.

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18일 만난 박해민은 "오늘은 좌우에 송찬의-이재원이라 조금 바쁜 하루다. 양쪽에서 나만 보고 있으니까"라고 웃었다.

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"그래도 (송)찬의는 요즘 주전으로 꾸준히 나오면서 나와 호흡을 맞춘 덕분에 내 움직임에 맞춰가는 부분이 있다. 그래서 이재원이 나오는 날은 재원이를 우선적으로 신경쓴다. 그래도 이쪽저쪽 봐줘야하는 부분이 많다."

박해민은 경기 상황에 따라, 또 투수의 볼배합 등을 예측해 미리 적절한 수비 위치를 잡는 선수로 유명하다. 두산 베어스와의 와일드카드 1차전에서 양석환의 우중간 싹쓸이 적시타성 타구를 건져낼 수 있는 이유가 있다. 이른바 '해민존'으로 이름난 미친 수비범위는 빠른 발과 기민한 타구판단 외에 이처럼 미리 타구 방향을 예측하는 능력까지 갖춘 덕분이다.

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14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회초 1사 만루 양석환이 박해민이 자신의 타구를 잡아내자 헬멧을 벗어 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

이를 후배들에게도 전수하고 있다. 박해민은 "1구1구 상황에 맞춰 수비위치를 잡아준다. 지금 마운드 위의 투수 구위나 타자 컨디션에 맞춰서 '재원아 찬의야 좀더 저리로 가, 이리로 와' 하는 식이다. 상황상황별로 최적의 수비 위치를 잡는 방법을 (머리에)계속 주입하려고 노력중"이라고 했다.

문정빈이나 송찬의처럼 첫 포스트시즌을 치르는 선수들에겐 가을야구 전문가로서 조언도 아끼지 않는다.

"정빈이가 긴장을 많이 하고 있더라. '긴장을 안하려고 하지 말고, 긴장하고 있음을 인정하는데서 시작해라'라고 얘기해줬다. 나도 긴장하는 건 마찬가지다. 또 긴장을 덜 하려면 올해 내년 내후년, 벤치에 있을 때도 계속 내가 경기에 뛰고 있다고 생각하면서 지금 어떻게 해야되지? 그런 것들을 계속 생각하는 훈련을 해야한다. 이미지 트레이닝이 중요한 이유다."

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박해민은 내년부터 선수협 회장까지 맡게 되면서 한층 더 바빠질 예정. 오는 12월 1일 선수협 정기총회를 통해 양현종 전임 회장에 이은 제 14대 선수협회장으로 활동하게 된다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 1사 1루 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com