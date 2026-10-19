'김혜성 주전 도약 호재 떴다'…경쟁자 트레이드설 제기, "타선 업그레이드 하려면 보내야 한다"

김혜성 AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 2027년은 김혜성의 해가 될 수 있을까.

미국 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저스 네이션'은 19일(이하 한국시각) '2년 연속 대권 도전을 이어왔던 다저스가 핵심 코어는 유지하되 기존 선수 일부를 트레이드하는 뼈아픈 결단을 내리며 로스터 쇄신에 돌입해야 한다'고 전했다.

매체는 '다저스는 지난 2025년 오프시즌 당시 월드시리즈 3연패를 노리며 에드윈 디아즈와 카일 터커를 품었고, 미겔 로하스, 키케 에르난데스와도 재계약했다. 비록 성사되진 않았으나 테오스카 에르난데스나 타일러 글래스노우의 트레이드 이적 루머가 돌기도 했다'고 덧붙였다.

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다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 밀워키 브루어스에 4연패 싹쓸이 패배를 당했다. 매체는 '치욕적인 스윕패를 당하면서 세대교체의 필요성이 그 어느 때보다 명확해졌다. 공격력을 끌어올리고 샐러리캡 여유를 확보하기 위해 트레이드 매물로 나올 수 있는 선수 3명이 있다'고 짚었다.

매체가 트레이드 매물로 꼽은 선수는 에르난데스, 에드먼, 글로스노우. 이 중 에드먼은 김혜성과 중복 자원으로 꼽히고 있다.

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'다저스네이션'은 '아직 31세에 불과하고 계약도 3년이나 남아있는 에드먼이 명단에 포함된 것은 다소 의외일 수 있다'면서도 '탄탄한 수비력과 유틸리티로서의 가치는 뛰어나지만, 장기적으로 볼 때 방망이가 발목을 잡았다. 결정적인 순간 클러치 능력을 보여줄 때도 있지만 타격 밸런스가 무너졌을 때는 나쁜 공에 헛스윙을 연발하는 약점이 뚜렷하다'고 지적했다.

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매체는 이어 '다저스 벤치가 그의 수비와 경험을 높이 평가하더라도 내야 타선을 업그레이드하고자 한다면 그를 트레이드해야 한다. 최소한 지금처럼 주전 2루수로 고정하기보다는 수비 강화 목적의 플래툰 요원으로 역할을 축소해야 한다'라며 '이번 포스트시즌에서도 16타수 1안타 1볼넷 3삼진으로 침묵했다. 비단 그 혼자만의 부진은 아니었지만 그의 차가운 방망이는 팀 전체의 타격 침체를 더욱 가중시켰다'고 지적했다.

김혜성.AP연합뉴스

토미 에드먼. AFP연합뉴스

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에드먼의 입지가 좁아진 부분은 김혜성에게는 기회가 될 수 있다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 "타석에서 일관성을 증명해 낸다면 팀의 아주 중요한 핵심 전력으로 자리 잡을 수 있을 것"이라고 밝혔다. 결국 김혜성도 타격 생산성을 높여야 한다는 과제는 있지만, 경쟁자가 떠난다면 한층 더 빅리그에서 자리잡기가 수월해질 수 있다.

한편, 매체는 에르난데스에 대해서는 '가장 뚜렷한 트레이드 타깃이다. 그는 연봉 1700만 달러 계약의 마지막 해를 앞두고 있으며 2028년에는 1500만 달러의 구단 옵션이 걸려 있다'며 '2027년에 34세가 되는 데다 수비와 주루 능력에 약점이 명확하다. 다저스는 팀 내 최고 유망주인 호수에 데 파울라나 더 젊은 FA 및 트레이드 자원을 위한 자리를 비우기 위해 그를 보낼 수 있다'고 바라봤다.

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이어 '다저스는 통상적으로 언제 선수와 이별해야 할지 타이밍을 잘 아는 팀이다. 에르난데스는 팀 뎁스를 강화하기 위해 처분할 수 있는 가장 확실한 통로다. 올 시즌 타율 2할6푼7리 16홈런을 기록했지만 잔부상에 시달렸다'면서도 '장타력을 갖춘 우타자인 만큼 지명타자 자리가 비어있는 팀들에게는 수요가 있을 것'이라고 덧붙였다.

타일러 글래스노우. AFP연합뉴스

글래스노우에 대해서는 '자금 확보 차원에서 지난 오프시즌부터 트레이드 루머에 오르내렸다. 내년 33세가 되는 그는 다저스에서 뛴 지난 2년간 한 번도 91이닝을 넘기지 못할 만큼 부상자 명단에서 긴 시간을 보냈다'며 '이번 가을야구에서도 9이닝 동안 평균자책점 5.00으로 고전했다'라며 '다저스의 마운드 뎁스를 고려할 때 3선발급인 그는 다소 사치스러운 자원이다. 내년 시즌 3000만 달러의 고액 연봉을 받는 데다 태릭 스쿠벌의 영입 가능성까지 겹쳐 효용 가치에 물음표가 붙는다. 건강할 때의 압도적인 구위를 감안하면 셋 중 팀을 떠날 확률이 가장 낮다. 그러나 구단이 타선 보강으로 방향을 튼다면 언제든 자금 확보와 전력 강화를 위한 훌륭한 맞교환 카드가 될 수 있다'고 바라봤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com