무라카미-오카모토 넘는 초대박? NPB 정복 3관왕 타자 메이저행 '관심집중'…누구 품에 안기나

2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국대표팀과 한신의 공식 평가전이 7일 일본 오사카 교세라돔에서 열렸다. 한신 사토가 타격을 하고 있다. 오사카=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.03.07/

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB) 센트럴리그 타격 부문 3관왕에 오른 사토 데루아키(한신 타이거즈)의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

사토는 올 시즌을 끝으로 미국 메이저리그 진출을 선언한 상태. 최근 클라이맥스 시리즈에서 요코하마 디앤에이(DeNA) 베이스타즈에 밀려 일본시리즈행이 좌절된 한신도 19일 기자회견을 열고 사토의 포스팅을 공식 허용했다. 시마무라 사토시 한신 운영 본부장은 기자회견에서 "어려운 결정이었지만, 선수가 오랜 기간 해외 진출을 소망해왔기에 수용하기로 했다"고 밝혔다.

사토는 올 시즌 센트럴리그 최고의 타자였다. 143경기 타율 0.306(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, OPS 0.991로 타율, 홈런, 타점 모두 1위에 올랐다. NPB 역대 9번째 타격 부문 3관왕이자, 1986년 랜디 바스 이후 한신에서 40년 만에 나온 3관왕 타자다. 사토는 지난해에도 40홈런 102타점으로 센트럴리그 MVP에 선정된 바 있다.

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메이저리그 진출이 공식화되자 미국의 관심도 높아지고 있다. 팬사이디드는 오프시즌 주요 FA 계약을 정리하면서 사토를 거론했다. 매체는 '양키스가 사토와 3년 7500만달러 수준 계약을 맺을 것'이라고 전망했다. 헤비닷컴 역시 '장타력을 갖춘 27세 좌타자라는 점에서 가치가 높아질 수 있다'며 '적응력이 관건이나, 짧은 기간 거액을 보장하는 계약이라면 선수와 구단 모두 위험 부담을 조절할 수 있다'고 설명했다. 뉴욕포스트는 '양키스는 내야 보강이 오프시즌 과제로 떠오른 상태'라며 '공격력을 갖춘 3루수인 사토는 영입 후보가 될 만하다'고 소개했다.

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

지난 시즌을 마친 뒤 NPB에서는 무라카미 무네타카와 오카모토 가즈마가 포스팅을 신청해 메이저리그에 진출했다. 무라카미는 2년 총액 3400만달러에 시카고 화이트삭스와 계약했고, 오카모토는 4년 6000만달러를 제시한 토론토 블루제이스의 품에 안겼다. 무라카미는 정규시즌 127경기 타율 0.207(454타수 94안타) 35홈런 77타점, OPS 0.825, 오카모토는 156경기 타율 0.232(568타수 132안타) 33홈런 92타점, OPS 0.762였다.

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현재 사토를 노리는 팀은 양키스 뿐만이 아니다. MLB닷컴은 앞서 내놓은 오프시즌 전망에서 LA 다저스, 필라델피아 필리스, 뉴욕 메츠가 사토에게 관심을 보일 만한 팀이라고 꼽은 바 있다. 이 중 메츠의 데이비드 스턴스 야구운영 사장이 일본에서 한신 경기를 직접 관전한 바 있다.

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관건은 역시 활약 여부다. 사토는 올 시즌 사4구 76개를 얻은 반면, 삼진이 164개에 달한다. 거포 유형 타자들의 삼진율이 높은 건 일반적이지만, 구위-구속-제구가 좋은 메이저리그 투수들을 상대로 과연 삼진율을 낮출 수 있을지는 미지수다. 메이저리그에서는 3루수보다 1루 내지 외야수가 적합하다는 평가도 나오고 있다. 비슷한 기록과 평가를 받았던 무라카미가 기대에 훨씬 못 미치는 금액으로 사인했던 점도 곱씹어 볼 만한 대목이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com