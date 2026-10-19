'류지현 감독 한화行' 최원호 감독, APBC 사령탑 전격 선임…"국제대회 환경 이해도 높다" [공식발표]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회 선취점을 내준 오원석 김건희 배터리가 마운드에 오른 최원호 투수코치와 이야기를 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] 공석이었던 국가대표 사령탑 자리에 최원호 감독이 선임됐다.

KBO는 19일 "오는 11월12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)을 이끌 대표팀 수장으로 최원호 감독을 선임했다"고 발표했다.

최원호 감독은 한화 이글스 감독을 비롯해 해설위원 등 현장에서 오랜 기간 다양한 보직을 두루 거쳤다.

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대표팀과도 깊은 인연이 이어졌다. 2019 WBSC 프리미어12 불펜 코치, 2026 WBC QC 코치 및 아이치-나고야 아시안게임 투수 코치 등 대표팀 코칭스탭으로서 주요 국제대회에 참가했다.

KBO는 "대표팀의 선수 구성과 운영, 다양한 국제대회 환경에 대한 이해도가 높은 점에 대해 좋은 평가를 받았다"라며 "특히 올해 개최된 2026 WBC에서는 17년만의 8강 진출, 2026 아시안게임에서는 대회 5연패 등 대표팀이 좋은 성과를 거두는 데 공헌한 바 있다"고 설명했다.

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최 감독은 11월2일부터 대전 한화생명 볼파크에서 진행되는 대표팀 합숙훈련에서 본격적으로 감독으로서 첫 선을 보일 예정이다.

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한편, 최 감독을 보좌하여 대표팀을 이끌 코칭 스태프 구성은 추후 발표할 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com