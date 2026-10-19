눈 딱 감고 이재원 어게인? or 구관이 명관 홍창기 → LG 염갈량 벼랑 끝 선택은

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 홍창기가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 눈 딱 감고 이재원일까, 아니면 구관이 명관 홍창기 복귀일까.

LG 트윈스가 준플레이오프 2패 벼랑 끝에 몰렸다. 염경엽 감독이 3차전 주전 우익수로 누굴 선택할지 궁금하다.

LG는 20일 잠실구장에서 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA 타이거즈와 준플레이오프 3차전 격돌한다. LG는 1차전 2차전 광주 원정서 타선 침묵 속에 패했다. 3차전도 못 이기면 그대로 시즌 끝이다.

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LG는 주전이 확실한 팀이다. 외야 송찬의(좌)-박해민(중)-홍창기(우)에 내야 문보경(3루수) 오지환(유격수) 신민재(2루수) 구본혁(유틸리티) 문정빈(1루수) 오스틴(1루수/지명타자) 그리고 박동원(포수)까지다. 내야수 부상이나 컨디션에 따라 구본혁이 2루 3루 유격수를 커버한다. 여기에 우타거포 이재원이 후반기에 많은 기회를 받았다.

포스트시즌에 와서도 이 골격은 유지됐다.

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그런데 염 감독은 준플레이오프 2차전에 변화를 줬다. 이재원이 우익수로 선발 출전했다. 홍창기는 정규시즌 마지막 10경기 타율 1할5푼4리로 부진했다. 와일드카드전과 준플레이오프 1차전도 7타수 1안타에 그쳤다. 이재원은 마지막 10경기 타율 2할7푼6리에 홈런 3방을 때렸다. 염 감독은 그래도 경험과 수비 측면에서 홍창기에게 높은 점수를 줬지만 공격이 안 풀리자 2차전 과감하게 이재원 카드를 뽑았다.

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이재원은 4타수 무안타 4삼진을 당했다. KIA 선발 올러에게 3회, 마무리 전상현에게 1회다. 이재원이 더그아웃에서 눈물을 훔치는 모습이 중계화면에 잡혔다. 이날 올러가 8삼진, 전상현이 3삼진을 낚은 점을 고려하면 이재원이 상대를 잘못 만났다고 볼 수도 있다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. LG가 3대6으로 패한 가운데 이재원, 구본혁 등 선수들이 고개 숙이고 있다. 이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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관건은 3차전이다. 그래도 삼진을 덜 당하고 작전 수행 능력이 좋은 홍창기가 선발로 복귀할 수도 있다. LG 타선이 연속 안타가 잘 안 나오는 상황이라 이재원의 '한 방'에 다시 기대를 걸어볼 법도 하다. 이재원의 파괴력이라면 잠실 크기도 큰 걸림돌은 아니다. 다만 수비에 방점을 찍는다면 외야가 넓은 잠실에서 홍창기를 중용할 수 있다. 염 감독이 누구를 선택하든 일리가 있다.

KIA 선발투수는 시라카와다. 이번 포스트시즌에서 LG가 상대한 곽빈(두산)-네일-올러(이상 KIA)에 비하면 무게감이 떨어지는 게 사실이다. 올해 시라카와를 상대로 이재원은 2타수 1안타 1홈런을 기록했다. 홍창기는 5타수 무안타다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com