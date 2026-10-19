"다저스 공격 망친 주범, 과감히 빼!" 괴물 루키 자리 하나 만들자...테오스카 트레이드 추진 가능성↑

LA 다저스 테오스카 에르난데스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 스리피트(3-Peat)에 실패한 LA 다저스는 이번 오프시즌 중대한 과제 하나를 처리해야 한다.

30대 중반에 접어들면서 하락세가 뚜렷해진 외야수 테오스카 에르난데스 거취 문제다. 테오스카는 2024년 12월 맺은 3년 6600만달러 계약의 마지막 시즌을 남겨놓고 있다. 2028년 구단 옵션과 2029년 베스팅 옵션이 걸려있지만, 별다른 의미는 없다.

테오스카는 올시즌 125경기에 출전해 타율 0.267, 16홈런, OPS 0.759를 마크했다. 5월 말 햄스트링을 다쳐 한 달 가량 결장했다. 포스트시즌서는 8경기에 모두 출전해 타율 0.200(30타수 6안타), 1홈런, 3타점, OPS 0.519에 머물렀다.

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2024년 154경기에서 33홈런, 99타점, OPS 0.840을 올려 3년 계약을 해줬더니, 이듬해 25홈런과 OPS 0.738로 급전직하한데 이어 올해 노쇠화가 더욱 뚜렷해졌다.

테오스카 에르난데스. AFP연합뉴스

이 때문에 다저스는 이번 겨울 어떻게든 테오스카를 로스터에서 덜어내려 한다. 방법은 트레이드 밖에 없다. 하지만 1992년 10월 생인 그를 다저스가 원하는 '값'을 내고 받아줄 팀은 없다. 더구나 내년 연봉만 2250만달러(800만달러는 지급유예)에 달한다.

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다저스가 값을 낮추면 트레이드가 가능하다는 얘기다. 한 메이저리그 구단 관계자는 현지 매체 '팬사이디드'와 인터뷰에서 "이런 상황에서 취할 수 있는 최선의 방법은 5선발 후보 또는 긴박하지 않은 상황에서 등판하는 구원투수를 받고 테오스카의 연봉을 덜어내는 것밖에 없다"고 밝혔다.

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즉 투수 한 명만 받고 내보내라는 얘기다. 이 매체는 다른 두 명의 관계자들도 이에 동의했다고 덧붙였다.

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이 매체는 테오스카에 대해 '다저스의 10월 야구를 망쳤고, 받아주는 팀이 없다면 다저스의 이번 오프시즌도 망칠 것'이라며 노골적으로 트레이드를 주장했다.

다만 이번 FA 시장에는 장타력을 갖춘 우타자가 거의 없다. 테오스카에 대한 트레이드 수요가 의외로 존재할 것이라는 뜻이다. 팬사이디드는 필라델피아 필리스, 시애틀 매리너스, 캔자스시티 로열스, 보스턴 레드삭스를 테오스카 트레이드 협상에 나설 수 있는 구단으로 꼽았다.

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호스웨이 더파울라. AFP연합뉴스

그렇다면 다저스는 테오스카의 포지션인 좌익수를 볼 자원을 확보할 수 있을까.

물론이다. 지난 9월 더블A에서 빅리그로 직행한 괴물 루키 호스웨이 더파울라가 유력한 좌익수 후보다. 더파울라는 정규시즌 11경기에서 타율 0.323(31타수 10안타), 1홈런, 7타점, 7득점, 11볼넷, 5삼진, OPS 1.081을 마크했다. 볼넷이 삼진보다 두 배 이상 많다는 대목에 시선이 쏠린다. '디서플린(discipline)' 부문서 높은 평가를 받고 있다. 포스트시즌서는 대타로 세 차례 타석에 들어가 볼넷 2개를 얻었다.

더파울라의 약점은 수비력이다. 데이브 로버츠 감독이 포스트시즌서 테오스카를 빼고 그에게 선뜻 선발출전 기회를 주지 않은 것은 외야 수비가 어설프기 때문이었다. 정규시즌서도 좌익수로 1경기에 선발출전했을 뿐, 부상자 명단에 올라 있던 오타니 쇼헤이를 대신해 지명타자로 주로 출전했다.

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그러나 수비력은 경기를 통해 향상시킬 수밖에 없다. 내년 스프링트레이닝이 그 시험대가 될 수 있다. 어느 정도 만족스럽다면 시즌 개막전에 선발 좌익수로 출전할 수 있다.

오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

사실 다저스는 포스트시즌 동안 오타니 대신 더파울라를 지명타자로 기용해야 한다는 지적을 받았다. 오타니는 컨디션이 최악이었다. 마지막 경기였던 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 3점홈런을 터뜨리기 전까지 공격 흐름에 별로 도움이 되지 못했다.

그러나 오타니를 로스터에서 제외할 수는 없는 노릇이었다. 이와 관련해 ESPN은 지난 17일 '오타니는 정규시즌 막판과 포스트시즌서 극심한 타격 부진에 시달렸다. 만약 그의 이름이 오타니가 아니었다면 그는 진작에 포스트시즌 로스터에서 제외됐을 것'이라고 했다.

이제는 전력을 정비해야 하는 시기다. 테오스카는 과감히 빼도 된다. 오타니가 아니다. 내년 다저스 개막전 외야 라인이 좌익수 더파울라, 중견수 앤디 파헤스, 우익수 카일 터커로 이뤄질 수도 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com