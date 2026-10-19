KIA 불펜 강한데? → LG는 밀봉. 삼성도 자신있나

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 KIA 전상현, 한준수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 7회 1이닝 무실점 투구를 펼친 KIA 성영탁. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하고 있는 KIA 곽도규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 준플레이오프에서 상당히 탄탄한 구원진을 자랑했다. LG 트윈스와 불펜 싸움을 펼치면 승리를 장담하기 어렵다는 불안감이 없지 않았다. 기우였다. 하지만 플레이오프에 진출해 LG 보다 타선이 강한 삼성 라이온즈를 만난다면 어떨까.

KIA가 LG와 준플레이오프 1차전 2차전을 비교적 쉽게 가져왔다. 그 원동력은 바로 불펜이다. 선발과 타선은 객관적으로 우세였다. 접전 상황에서 선발이 내려갈 경우 LG도 승산이 있었다. 그런데 KIA 불펜은 전혀 흔들리지 않았다. 2차전까지 6이닝 1실점 호투했다.

전상현 덕분이다. 전상현이 시즌 막바지 마무리를 맡으면서 뒷문이 단단해졌다. KIA는 올 시즌 내내 고정 마무리를 찾지 못해 애를 먹었다. 가을야구 진출팀 중 세이브 TOP5에 KIA 마무리만 없다. 삼성 김재윤 35세이브, LG 손주영 31세이브, KT 박영현 30세이브, 두산 이영하 26세이브에 이어 SSG 조병현이 24세이브다. 전상현은 10월에 실점이 없다. 준플레이오프 2경기 포함해 8경기 11⅓이닝 무실점이다.

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선발 역할도 컸다. 1차전 네일과 2차전 올러가 6이닝을 책임졌다. KIA는 7회와 8회만 버티면 됐다. 성영탁 곽도규 조상우 등 제 몫을 잘해줬다.

선발이 일찍 무너지거나 LG 보다 까다로운 타선을 상대한다면 다시 시험대에 오를 전망이다. 당장 3차전 KIA 선발 시라카와가 조기에 교체되면 KIA 불펜의 진정한 힘을 확인할 수 있다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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LG는 올해 팀타율이 2할6푼4리로 리그 7위에 그쳤다. 팀OPS(출루율+장타율) 0.752로 5등이다. 삼성은 팀타율 2할7푼3리로 2위, 팀OPS 0.776으로 3등이다. 네일이나 올러가 6회 이전에 내려가는 시나리오에 대비를 해야 한다.

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삼성은 LG와 달리 좌타 라인이 막강하다. 구자욱 디아즈 최형우에 김지찬 김성윤까지 리그 정상급 좌타자가 다수 포진했다.

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KIA는 좌타자를 잡을 왼손 불펜이 취약한 편이다. 김범수는 좌타자 피안타율이 3할8리로 높은 편이다. 이의리는 제구 기복을 노출했다. 준플레이오프 2차전까지 승부처에 출전하지 못했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com