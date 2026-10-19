"일로 와" 문현빈 2루수 전격 복귀?…"포지션 교통 정리 하겠다" 선언, 사령탑 특급 과외까지 시작됐다

내야 수비 훈련을 받고 있는 문현빈. 사진=이글스TV 캡쳐

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 문현빈이 그라운드로 나서고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 이종서 기자] "포지션에 야수가 중복되거나 교통 정리가 필요하다고 생각했다."

한화 이글스는 19일 대전 한화생명볼파크에서 시즌 종료 후 첫 훈련을 진행했다.

한화는 지난해 정규시즌을 2위로 마친 뒤 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟았다. '전성기'가 열리는 듯했지만, 올 시즌 9위로 마쳤다.

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2024년 6월부터 팀을 이끌었던 김경문 감독과 결별하고 류지현 대표팀 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다.

류 감독은 지난 16일 취임식에서 한화의 과제 중 하나로 중복 자원의 교통 정리를 꼽았다.

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대표팀 사령탑으로 한화를 지켜본 류 감독은 올 시즌 한화에 대해 "어려운 시즌을 보낸 것 같다. 부상 선수도 나왔고, 전체적인 일정에 있어서도 어려움이 있었다"라며 "투수진에서는 선발 중간 마무리가 정립이 안 된 상태로 시즌이 이어졌다. 전체적으로, 또 선수 개개인으로 혼란이 있었던 것도 사실이다. 또 야수들은 포지션이 중복되는 경우가 있어 교통정리가 필요할 것 같다"고 밝혔다.

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정은원 황영묵과 내야 수비 연습을 하고 있는 문현빈. 사진=이글스TV 캡쳐

첫 훈련부터 방향성이 보였다. 19일 한화 구단 유튜브 '이글스TV'에는 문현빈의 내야 훈련 모습이 담겼다.

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2023년 신인드래프트 2라운드(전체 11순위)로 한화에 입단한 문현빈은 데뷔 시즌부터 114개의 안타를 치면서 KBO리그 역대 7번째 고졸 신인 세자릿수 안타를 기록했다. 지난해 141경기에 출전해 타율 3할2푼 12홈런을 기록하며 데뷔 첫 3할 타율을 기록했던 문현빈은 올 시즌에는 타율 2할9푼7리 15홈런 OPS(장타율+출루율) 0.832로 시즌을 마쳤다.

타격 만큼은 확실히 보장된 카드. 그러나 수비 포지션 이동이 잦았다. 데뷔 시즌에는 내야수로 뛰었고, 이후 내야와 외야를 오갔다. '김경문호'에서는 외야수로 고정됐다. 주로 좌익수로 나왔고, 올 시즌에는 중견수로도 나왔다.

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다시 문현빈은 내야수로 훈련을 받게 됐다. 영상에는 김우석 코치가 외야로 나가고 있던 문현빈을 내야로 불러들이는 장면이 나왔다. 문현빈은 황영묵 정은원과 함께 수비를 소화했다.

류 감독은 직접 송구 시범을 보이며 내야진에 노하우를 전수했다.

류 감독은 훈련 중 수비에 대한 철학도 전했다. 류 감독은 "나는 습관이라는 표현을 잘 쓴다. 좋은 습관을 잘 들여야한다"고 강조하기도 했다.

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한화는 10월까지는 대전 한화생명볼파크에서 훈련을 한 뒤 11월1일부터 일본 미야자키에서 마무리캠프에 돌입한다.

류 감독은 "미야자키 캠프에 가기 전까지는 선수들, 특히 젊은 선수를 파악하는데 중점을 두려고 한다. 정상적인 컨디션으로 올린 뒤 미야자키에서 많은 양을 가지고 훈련을 하려는 계획을 가지고 있다"고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com