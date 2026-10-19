무명 설움→1군 매니저→단장 되기까지 너무 똑같다...'제2의 김태룡' 신화 시작인가

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] 전임 단장의 성공 신화를, 신임 단장이 다시 한 번 써내릴 것인가.

두산 베어스는 19일 야구계 많은 사람들을 깜짝 놀라게 했다. 16년간 팀을 이끈 김태룡 단장의 퇴진. '두산 왕조'를 건설했고, 계약직 직원에서 KBO리그 최장수 단장의 성공 신화를 쓴 김 단장이 이렇게 갑작스럽게 물러날 거라 예상한 이는 많지 않았다.

하지만 언제까지 슬퍼할 수만은 없고, 내년 시즌 준비를 위해 두산은 다시 바쁘게 움직여야 한다. 그래도 새 단장에 젊고, 유능한 인물을 선임했으니 기대감이 커진다. 주인공은 운영팀장직을 역임하던 정재훈 신임 단장이다.

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두산팬들에게 정재훈이라고 하면 현재 1군 투수코치 일을 하고 있는, 마무리로 한 시대를 풍미한 '아스정' 정재훈을 떠올릴 것이다. 그 정재훈이 아닌데, 놀라운 건 두 사람이 같은 시대 야구를 한 투수라는 점이다.

◇2007년 6월 6일 광주 KIA전 스포츠조선DB

정 신임 단장도 선수 출신이다. 배명고, 단국대를 졸업하고 2006년 두산에 입단했다. 정재훈 투수코치의 1년 후배.

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대부분 팬들이 정 단장의 선수 시절을 떠올리지 못할 것이다. 2006년 데뷔 시즌에는 달랑 1경기에 출전했다. 그래도 2007년 32경기에 나서며 불꽃을 태웠다. 2007년 8월4일 LG 트윈스전에는 정 코치가 구원으로 나와 승리 투수, 정 단장이 세이브 투수로 기록을 남기기도 했다. 동명 이인 승리-세이브 유일한 기록이다. 그 덕에 일부팬들에게는 '작재훈'이라는 별명으로 회자됐다.

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그 2007 시즌을 끝으로 사라졌다. 3년 동안 짧고 굵게 프로 생활을 마쳤다. 이후 미국 독립리그 문을 두드리기도 했지만, 결국 돌아온 건 두산이었다. 프런트 일이 주어졌다.

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공교롭게도 김태룡 전 단장과 매우 비슷하다. 김 전 단장도 동아대 시절 부상으로 야구를 그만 둔 무명의 선수 출신이었다. 롯데 자이언츠와 두산에서 계약직 직원으로 프런트 일을 시작했다. 이 분야, 저 분야 가릴 것 없이 산전수전 다 겪으며 일을 했고 1군 선수단 매니저 역할을 오래했다. 이후 프런트 주요 보직을 다 경험하고 운영팀장직을 거쳐 단장이 됐다.

◇2007년 7월15일 인천 SK전 스포츠조선DB

정 신임 단장도 마찬가지다. 선수로서 꽃을 피우지는 못했지만 전력 분석, 외국인 스카우트를 거쳐 1군 매니저로 일하며 프런트로서 인정받기 시작했다. 선수 출신으로 야구 보는 눈도 좋고, 꼼꼼한 스타일에 성격도 시원시원해 2024 시즌부터 프런트 최고 중요 보직인 운영팀장 역할을 하기 시작했다. 그리고 단 세 시즌 만에 그 공을 인정 받아 45세 젊은 나이에 단장직까지 오르게 됐다. 그 과정이 김 전 단장과 똑 닮았다. '제2의 김태룡' 신화의 시작인지도 모른다.

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많은 구단들이 단장을 선임할 때 팀과 야구에 대한 전문성보다, 그룹 인사로 내리는 경우가 많았다. 최근에는 선수 출신 단장이 유행처럼 번졌는데 코치나 프런트 생활 없이 바로 단장이 된 경우 시행착오를 겪는 사례도 다수 있었다.

◇우승을 차지한 두산 선수들이 두산 김태룡 단장을 행가래 치고 있다.잠실=조병관기자 rainmaker@sportschosun.com /2015.10.31/

두산은 직위, 이름값보다 구단이 원활하게 돌아가게 하는 데 적임자가 누구인지의 기준으로만 새 단장을 찾았고, 결국 내부 사정을 가장 잘 알고 열심히 일할 수 있는 정 신임 단장을 선택했다.

정 신임 단장은 "김태룡 단장님과 오랜 시간 함께 하며 정말 많은 걸 배웠다. 그 단장님의 후임자가 나라는 사실만으로도 부담이 되지 않는다면 거짓말"이라고 말하면서도 "두산에서 선수 생활을 시작했고, 프런트 일도 마찬가지였다. 지금까지 두산 야구만 생각하며 열심히 살아왔다고 자부한다. 단장이 됐다고 크게 달라지는 건 없을 것이다. 지금까지 해왔던 것처럼, 두산이 더 강해질 수만 있다면 내가 할 수 있는 모든 걸 해보겠다"고 취임 소감을 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com