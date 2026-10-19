'모두 경악!' 오타니 유니폼 한벌 27억원에 팔렸다 "다저스가 준 연봉보다 비싸"

19일 옥션에서 약 27억원에 낙찰된 오타니 쇼헤이의 실착 유니폼. 사진=therealest

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이가 실제로 착용한 저지가 약 27억원에 팔렸다. MLB 경매 신기록을 갈아치웠다.

19일(이하 한국시각) '디 애슬레틱' 등 미국 언론 보도에 따르면, 이날 오타니의 2025년 도쿄시리즈때 착용했던 LA 다저스 원정 저지 한벌이 205만5700달러(약 27억원)에 최종 낙찰됐다.

다저스 담당 기자인 빌 샤이킨은 SNS를 통해 "오타니가 작년 도쿄시리즈에서 입었던 저지가 방금 205만5700달러에 팔렸다. 그건 누군가가 오타니 저지 한벌에, 이번 시즌 다저스가 오타니에게 지불한 금액보다 더 많은 돈을 냈다는 의미"라고 전했다.

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이 유니폼은 지난해 일본 도쿄에서 열린 메이저리그 공식 개막전 '도쿄시리즈'에서 오타니가 실제로 착용했던 유니폼으로, 이 유니폼을 입고 2025시즌 첫 안타를 기록했다. 오타니가 내셔널리그 MVP를 수상한 시즌이라 'MVP 역사의 시작' 그리고 무엇보다 그의 고국인 일본에서 열린 특별한 개막 시리즈였다는데 의의가 있다.

또 공식 경기에서 최초로 사용된 직전 시즌 MVP를 상징하는 금색 MLB 로고맨 자수가 놓여있으며, 오타니가 직접 한자로 자신의 성명과 영어로 '도쿄시리즈 개막전' 그리고 착용 날짜, 2025시즌 내셔널리그 MVP까지 적어놓은 유니폼이라는 의미가 크다. 오타니는 "大谷 翔平", "GU 3-18-25", "Opening Day Tokyo Series", "25 NL MVP"라는 문구를 등번호 17위에 적었다.

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'SPORTICO'에 따르면, 이는 21세기 이후 실제 착용했던 야구 유니폼 공개 경매 신기록에 해당하는 액수다. 종전 기록은 뉴욕 양키스의 '간판 스타' 애런 저지의 메이저리그 데뷔 유니폼이다. 저지의 유니폼은 179만2000달러에 팔렸는데, 오타니의 유니폼은 이보다도 거의 30만달러가 비싼 사상 최고액을 기록했다.

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오타니 관련 용품으로는, 종전 최고액은 올해 3월 낙찰된 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 국가대표 유니폼이었다. 오타니가 실제 착용했던 이 유니폼은 경매에서 150만10달러에 낙찰됐었다. 또 2025년 도쿄시리즈에서 오타니가 신었던 뉴발란스 스파이크는 44만55달러에 낙찰되면서 야구 스파티크 공개 경매 기준으로 종전 최고액의 5배에 달하는 고액이었다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com