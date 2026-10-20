'F-' 역대급 혹평 김하성, 안중 없는 ATL…25세 올스타 유격수 영입 시동 거나

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[스포츠조선 박상경 기자] 2000만달러를 투자해 얻은 건 단 15안타, 분이 풀리지 않을 만하다.

김하성과 계약을 마친 애틀랜타 브레이브스가 유격수 보강에 나설지 관심이 쏠리는 가운데, 트레이드 시도 전망이 나왔다. 미국 블리처 리포트의 재커리 라이머 기자는 올 겨울 주요 트레이드 가능성을 제시하면서 거너 헨더슨(볼티모어 오리올스)의 애틀랜타행 가능성을 예상했다. 라이머는 '올 겨울 FA시장에는 매력적인 유격수 매물이 많지 않다'며 '애틀랜타가 아직 헨더슨을 영입 대상으로 검토하지 않았다면 지금이라도 해야 한다'고 주장했다.

애틀랜타는 고질이 된 지 오래다. 2022시즌을 마치고 댄스비 스완슨을 시카고 컵스로 보낸 뒤 주전감을 찾지 못하고 있다. 애틀랜타 저널 컨스티튜션은 '애틀랜타는 스완슨을 내보낸 뒤 올해까지 최소 12명을 유격수 자리에 내보냈다. 올해도 4명의 선수가 각각 38경기 이상 유격수로 뛰었다'고 지적했다.

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야심차게 시도한 김하성과의 재계약은 대실패로 끝났다. 애틀랜타는 지난해 9월 웨이버 클레임으로 영입한 김하성이 FA 자격을 취득하자 1년 2000만달러 계약을 안겼다. 그러나 김하성은 올 초 국내 체류 중 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열상을 해 수술대에 올랐다. 5월 중순 복귀했으나 27경기 73타수 5안타, 타율 0.068이라는 참혹한 성적을 남기고 다시 부상자 명단에 올랐다. 8월 복귀 후 시즌을 완주했지만, 정규시즌을 타율 0.116(129타수 15안타), 0홈런, 9타점, OPS 0.359이라는 처참한 성적으로 마무리 했다.

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애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 지난 겨울 영입된 FA 4명 중 김하성을 'F-'로 평가했다. 매체는 '더 이상 긴 말이 필요없다. 그는 애틀랜타 구단 역사상 최악의 FA 영입 사례로 남을 것'이라며 '단 1년짜리 계약이었다는 점을 고려하면, 참으로 대단한(impressive) 기록이 아닐 수 없다'고 혹평했다. 또 김하성이 부상으로 정상적인 시즌을 소화하지 못한 점을 지적하면서 '솔직히 말해 차라리 시즌 전체를 통째로 쉬는 편이 나았을지도 모른다. 애틀랜타는 2000만달러를 완전히 낭비한 것이며, 어쩌면 (이 계약은) 시즌을 망친 결정적인 이유가 됐을 지도 모른다'고 덧붙였다. 그러면서 'F보다 낮은 등급이 있나'라며 원색적인 비난을 담았다.

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애틀랜타는 김하성 대신 유격수로 나서 좋은 활약을 보였던 유틸리티 마우리시오 두반을 잡는데 주력할 것으로 보인다. 미국 현지 분위기는 재계약을 거의 기대하지 않는 눈치다.

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헨더슨은 애틀랜타의 유격수 고민을 단숨에 풀어줄 만한 선수다. 2023년 아메리칸리그 신인왕 및 유격수 부문 실버슬러거를 차지한 그는 2024년 올스타에 선정되기도 했다. 지난해 17홈런에 그친 헨더슨은 올해 타율 0.225(623타수 140안타), 24홈런, 59타점, OPS 0.712를 기록했다. 시즌 막판 오른쪽 손목 통증으로 어려움을 겪은 점도 변수다. 다만 20대 중반의 젊은 나이, 2028년까지 구단 보유가 가능한 조건은 매력적이다.

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다만 볼티모어가 헨더슨을 순순히 내줄지는 미지수. 블리처리포트도 '애틀랜타가 헨더슨 영입을 시도한다면, 투수 유망주 디디에어 푸엔테스를 내주는 결단을 검토해야 할 수도 있다'고 전망했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com