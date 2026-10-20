"사랑한다, 다저스" LAD 향한 김혜성의 충성심, 美 매체도 주목…"실망한 대상은 나 자신"→치열한 경쟁 다짐

김혜성. 사진=LA 다저스

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 김혜성이 2026시즌에 대한 아쉬움을 전하면서 다음을 기약했다. 내년에도 메이저리그, 그리고 다저스에서 도전을 이어가겠다는 생각은 변함이 없다.

김혜성은 19일(한국시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 시즌에 대한 소감을 전했다. 팬들에 대한 감사 인사도 빼놓지 않았다.

그는 "안녕하세요 김혜성입니다! 이번 시즌은 팬분들께 많은 활약을 보여드리지 못해서 아쉽고 제 자신에게도 많이 실망스러운 한 해였습니다"며 "그럼에도 변함없이 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"고 전했다. 이어 "내년에는 더 발전하는 사람이자 야구선수가 되겠습니다. 감사합니다!"고 덧붙였다.

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사진=김혜성 SNS 캡처.

김혜성의 이번 시즌은 다소 만족스럽지 못했다. 그는 다저스 소속으로 메이저리그 43경기에 출전해 타율 0.259, 출루율 0.323을 기록했다. 홈런 1개와 타점 11개를 올렸으며, 도루는 5개를 기록했다. 다저스는 5월 말 김혜성을 트리플A 오클라호마시티로 내려보냈다. 그는 정규시즌이 끝날 때까지 트리플A에서 뛰었다. 김혜성은 오클라호마시티에서 85경기에 출전해 타율 0.262, 홈런 3개, 타점 31개, 도루 15개를 기록했다. 이후 다저스는 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)를 앞두고 김혜성을 다시 메이저리그로 불러들였다. 김혜성은 해당 시리즈에서 대수비로 한 차례 출전하는 데 그쳤다. 김혜성은 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 출전 명단에는 포함되지 못했다. 다저스는 NLCS에서 밀워키 브루어스에게 스윕을 당하면서 포스트시즌을 마무리했다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

김혜성의 다재다능한 수비 능력과 빠른 발은 메이저리그에서도 통하는 장점으로 평가된다. 하지만 빅리그 출전 기회가 제한되면서 2026시즌은 데뷔 시즌(71경기)보다 소화한 경기 수가 적었다. 사실상 한 걸음 퇴보한 시즌이된 셈이다.

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출전 기회를 찾아 다른 팀으로 떠나는 선택을 할 수도 있지만, 그는 여전히 다저스에 대한 애착을 드러냈다.

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김혜성은 "나는 다저스를 사랑하며, 이 팀에 실망한 적은 단 한 번도 없다"며 "다저스를 선택한 것은 내 결정이었고, 단 한 순간도 그 선택을 후회하지 않았다"고 밝혔다. 또 그는 "내가 실망한 유일한 대상은 나 자신"이라며 "팀과 모든 다저스 팬 여러분께 감사한 마음뿐이다"고 전했다.

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미국 매체 '다저스비트'는 김혜성의 이러한 충성심을 조명했다.

매체는 '김혜성의 메시지에서 가장 눈에 띄는 부분은 자신이 여전히 다저스에 헌신하고 있다는 점을 강조한 것'이라며 '그는 다저스에 합류한 것이 자신의 선택이었다고 설명했으며, 그 결정을 단 한 순간도 후회하지 않았다고 밝혔다'고 보도했다.

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김혜성은 2027년에 375만달러(약 50억원)의 연봉을 보장받는다. 이는 2025시즌을 앞두고 체결한 3년 계약에서 마지막 해가 된다. 다저스는 2028년과 2029년에도 김혜성과의 계약을 이어갈 수 있는 구단 옵션을 보유하고 있다. 김혜성은 내년에도 다저스에서 치열한 주전 경쟁을 다짐하고 있다. 오프 시즌에서 타격을 얼마나 개선할 수 있을지가 관건이다. 메이저리그 3년차에 접어드는 김혜성이 다저스 타선의 한 자리를 차지할 수 있을지 관심이 집중된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com