통산 3000안타는 꿈이었나, 왕좌 내주고 방출, 멈춰버린 2655안타 시계, 최형우 vs 김현수 2파전 재편

김인식 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 대표팀이 18일 일본 오키나와 구시카와 구장에서 전지훈련을 했다. 최형우, 손아섭이 수비 훈련을 하고 있다. 오키나와=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2017.02.18/

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[스포츠조선 정현석 기자]KBO리그 안타 역사를 새로 썼던 '살아있는 전설' 손아섭(38)이 소속팀 두산 베어스로부터 충격의 방출 통보를 받았다. 꿈의 '3000안타'를 향한 전진도 2655안타에서 멈춰 설 위기다.

두산 베어스는 19일 손아섭을 포함한 총 11명의 선수에게 재계약 불가를 통보하며 선수단 정비에 나섰다.

방출 명단에는 외야수 손아섭, 양현진, 내야수 김민혁, 이종혁, 지강혁, 그리고 투수 김명신, 김지윤, 박강민, 장우진, 이기석, 백승우가 포함됐다.

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2017년 입단해 통산 297경기에 출전하고 2023시즌 24홀드로 필승조 역할을 했던 우완 김명신의 방출도 안타까움을 자아냈지만, 모두를 놀라게 한 이름은 손아섭이었다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회 첫 타석에 나선 두산 손아섭. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

2007년 롯데 자이언츠에서 데뷔한 손아섭은 KBO리그를 대표하는 교타자였다.

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불과 3년 전인 2023시즌 NC 다이노스 소속으로 타율과 최다 안타 타이틀을 동시 석권하며 KBO 최초의 3000안타 대기록을 달성할 가장 유력한 후보로 꼽혔다.

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하지만 2024시즌 무릎 부상 이후 급격한 하락세가 찾아왔다.

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지난해 우승을 노리던 한화 이글스로 트레이드되며 반전을 모색했으나 활약은 미미했다.

세 번째 FA 자격을 얻었을 때는 에이징커브 우려 끝에 한화와 '1년 1억 원'에 잔류 계약을 맺어야 했고, 올 시즌 중 두산으로 다시 한번 유니폼을 갈아입었다.

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하지만 두산에서도 특유의 정교한 타격을 좀처럼 회복하지 못했다. LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 엔트리에 이름을 올렸지만, 결정적인 승부처에서도 대타로 기용되지 못했다.

손아섭은 지난 시즌까지만 해도 통산 2618안타로 KBO리그 통산 최다 안타 1위 자리를 지키고 있었다. 하지만 올 시즌 단 37개의 안타에 그치는 사이(통산 2655안타), 꾸준한 활약을 펼친 두 베테랑 타자들에게 추월 당하고 말았다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. KT 김현수가 타격을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

현재 KBO 통산 최다 안타 주인공은 삼성 라이온즈 최형우(43)다.

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올시즌 148안타를 보태 통산 2734안타로 단독 1위로 치고 나갔다. 그 뒤를 올시즌 159안타를 보탠 KT 위즈 김현수(38)가 2691안타로 추격중이다. 손아섭은 2655안타로 통산 3위까지 밀려났다

만약 손아섭이 새로운 둥지를 찾지 못하고 이대로 현역 은퇴를 선언하게 된다면, KBO 통산 안타 기록은 '2655개'에서 마감된다.

KBO리그 통산 최다 안타왕을 둘러싼 대기록 경쟁은 당분간 현역으로 왕성하게 활약할 최형우와 김현수의 2파전 양상으로 압축될 전망이다.

한 시대를 풍미했던 '악바리' 손아섭이 방출이라는 잔혹한 현실을 딛고 선수 생활 연장의 기회를 잡을 수 있을까. 통산 최다안타 경쟁구도에도 변화가 불가피할 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com