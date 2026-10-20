9시즌 8회 PS, 그러나 우승 無…가을만 되면 작아지는 이 남자, 내년에도 양키스 맡는다

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[스포츠조선 박상경 기자] 애런 분 감독이 내년에도 뉴욕 양키스 지휘봉을 잡을 것으로 보인다.

USA투데이의 피트 칼테라 기자는 20일(한국시각) '양키스가 분 감독을 내년에도 유임시킬 예정'이라고 전했다. 2018년 양키스 지휘봉을 잡은 분 감독은 지난해 2년 연장 계약에 합의해 계약 기간은 내년까지다. 하지만 올해 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에서 탬파베이 레이스에 스윕패를 당한 뒤 조기 경질론이 대두된 바 있다.

분 감독은 9시즌 간 양키스 지휘봉을 잡고 있는 동안 8차례 포스트시즌에 나섰다. 코로나19로 시즌을 단축해 진행된 2020년, 재임 중 유일하게 포스트시즌에 진출하지 못한 2023년(82승80패)을 제외한 나머지 7시즌에서 모두 90승 이상의 성적을 거뒀다. 지구 1위 3회(2019년, 2022년, 2024년)를 차지했고, 2024년엔 월드시리즈에도 진출했다. 그러나 양키스가 염원하는 월드시리즈 우승 반지를 가져오진 못했다.

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가을만 되면 약해진다는 평가가 이어졌다. 정규시즌 통산 승률이 0.583(790승565패)인데, 포스트시즌 전적은 27승30패(승률 0.474)로 5할에 미치지 못한다. 특히 탬파베이를 만나 스윕패를 당한 이번 ALDS에서 팀 운영 방식에 대한 문제가 지적됐다. 특히 수비와 주루에서 허점을 드러내면서 아쉬움을 남겼다.

분 감독은 역대 양키스 감독 중 최장 재임 7위 기록을 갖고 있다. 내년이면 지라디 감독과 함께 공동 6위(10년)가 된다. 하지만 지라디 감독이 부임 2년차였던 2009년 월드시리즈 정상에 오른 반면, 분 감독은 아직까지 우승 반지를 얻지 못했다. 10년 이상 양키스에 재임한 감독 중 월드시리즈 우승 기록이 없는 감독은 없다. 부임 10년차를 맞이하는 분 감독이 내년에 과연 불명예 기록에서 벗어날 수 있을지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com