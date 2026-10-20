[오피셜]빌리 빈이 인정한 ATH 새 단장, 그런데 31살이라고? 대체 무엇이 특별했길래...

사진출처=애슬레틱스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 처참한 추락을 맛본 애슬레틱스가 신임 단장을 선임했다.

애슬레틱스는 20일(한국시각) 테일러 스미스(31)를 야구 운영 부문 사장으로 새로 영입했다고 발표했다. 애슬레틱스의 존 피셔 구단주는 "스미스는 야구계에서 가장 뛰어난 인재 중 한 명이다. 매우 신중한 검토를 거쳐 그를 선택했다. 특히 스미스는 선수 성과 측정 및 육성 분야에서 예리한 이해력을 선보였다"고 선임 배경을 밝혔다.

조지아대 통계학 석사 출신인 스미스는 2018년 졸업 후 탬파베이 레이스 R&D팀에 입사했다. 2024년 보스턴 레드삭스로 옮긴 뒤 R&D 총괄을 거쳐 지난해에는 수석 부사장 겸 부단장으로 승진했다. 보스턴 입사 후 초고속 승진을 거쳐 애슬레틱스에서 또 한 단계 올라섰다.

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애슬레틱스는 소위 '머니볼'로 유명했던 팀이다. 전설적 단장으로 꼽히는 빌리 빈 체제에서 가성비 넘치는 팀 운영으로 성적을 냈다. 그러나 빈 단장이 수석 고문으로 물러난 2022시즌 60승102패로 아메리칸리그 서부지구 꼴찌로 추락했고, 이듬해에는 50승112패라는 역대급 추락을 맛봤다. 2024년 69승93패, 지난해 76승86패로 잠시 반등하는 듯 했으나, 올 시즌 64승98패로 다시 100패 가까운 시즌을 보냈다. 결국 애슬레틱스는 빈 단장 후임이었던 데이비드 포스트 단장과 결별하고 스미스를 택했다.

애슬레틱스의 목표는 명확하다. 피셔 구단주는 "우리 팀에는 닉 커츠, 브렌트 루커, 셰이 랭글러스, 로렌스 버틀러 등 핵심 선수 뿐만 아니라 팜에 훌륭한 유망주들이 많다"며 "스미스 단장의 리더십과 재능 있는 선수들을 바탕으로 꾸준하고 경쟁력 있고 승리하는 팀을 만들 수 있는 모든 조건을 갖추게 됐다고 확신한다"고 말했다. 빈 수석 고문은 "스미스는 뛰어난 통찰력, 창의력을 갖춘 야구 전문가"라며 "팬들이 앞으로 오랫동안 자랑스어워 할 수 있는 혁신적이고 승리하는 조직을 구축할 리더십을 갖추고 있다. 애슬레틱스의 미래가 정말 기대된다"고 말했다.

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스미스 단장은 "애슬레틱스는 팀을 구성하는 전통적 관념을 깼다. '머니볼 시대'에 보여준 선구적 노력은 내가 야구계에 발을 디디는 계기가 됐다"며 "이 유산을 바탕으로 새 시대의 애슬레틱스를 지속적 성공을 거두는 팀으로 만들고 싶다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com