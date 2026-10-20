"日거포 또 옵니다", 美 팬들에 소개된 '트리플크라운' 사토! "무라카미 상위 버전"...뉴욕M가 달려들 듯

한신 타이거스 거포 사토 데루아키가 올겨울 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 노린다. 지난 3월 WBC 개막을 앞두고 한국 대표팀을 상대로 타석에 선 사토. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]올겨울 메이저리그를 노크하는 일본프로야구(NPB) 한신 타이거스 거포 내야수 사토 데루아키(27)가 드디어 미국 팬들에 정식으로 소개됐다.

MLB.com은 20일(이하 한국시각) 'NPB 한신 타이거스 구단이 슈퍼스타 내야수 사토 데루아키를 이번 오프시즌 MLB에 포스팅할 계획임을 공식 발표했다'며 '사토는 25세가 넘었기 때문에 MLB 구단과 계약을 하는데 아무런 제한이 없다'고 보도했다.

사토는 1999년 3월 생으로 내년이 28세 시즌이 된다. 그의 주 포지션은 3루지만, 외야와 1루도 볼 수 있어 수비 측면에서도 활용폭을 넓힐 수 있다.

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사토는 올해 143경기에 모두 출전해 타율 0.306(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, 100득점, 68볼넷, 164삼진, OPS 0.992를 마크했다. 타격 트리플크라운을 달성한 그는 2년 연속 센트럴리그 MVP가 유력하다. 지난해에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 83득점, OPS 0.924를 기록했다.

사토 데루아키는 올시즌 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다. 사진출처=한신 타이거스 구단 X 계정

NPB 거포 출신 타자들이 올해 메이저리그에서 성공적인 데뷔 시즌을 보냈다는 점에서 사토에 대한 관심이 크게 치솟을 것으로 예상되는 가운데 빅마켓 구단들이 집중적인 러브콜을 보낼 것으로 전망된다.

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뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 지난 8월 '메츠, 양키스, 다저스, 필리스가 사토에 관심을 갖고 있는 구단'이라며 '특히 메츠의 사토에 대한 관심이 크고 그의 포지션을 3루수에서 1루수로 바꾸는 안을 고려하고 있다. 데이비드 스턴스 사장이 그의 경기를 보기 위해 일본을 찾기도 했다'고 전한 바 있다.

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사토는 NPB에서 3루수를 보면서 작년에는 골든글러브를 받아 수비력도 인정받았지만, 메이저리그에서는 1루로 옮길 가능성이 높다. 뿐만 아니라 사토는 NPB에서 외야수로 262경기에 출전한 경력도 갖고 있다.

지난 3월 WBC 평가전에 출전한 일본 대표팀 사토 데루아키. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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사토의 NPB 커리어는 올해 메이저리그에 데뷔한 시카고 화이트삭스 무라카미 무네카타와 비슷하다는 분석이 나온다.

사토는 한신에서 6시즌 통산 타율 0.271, 163안타, 518타점, 291볼넷, 909삼진, OPS 0.851을 기록했다. 타석 대비 볼넷율과 삼진율이 각각 8.8%, 27.4%이고, 홈런 당 타수는 18.3이다. 5시즌에 걸쳐 20개 이상의 홈런을 때렸다.

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그러나 최근 두 시즌 성적은 사뭇 다르다. 282경기에서 타율 0.292, 79홈런, OPS 0.958, 볼넷율 10.3%, 삼진율 27.0%를 마크했다.

MLB.com은 이에 대해 '비교 대상인 무라카미는 NPB 마지막 두 시즌 삼진율이 28.8%로 우려를 샀지만, 올해 MLB에서 삼진율이 35.4%로 치솟았음에도 35홈런, OPS 0.825를 마크하며 성공적인 시즌을 보냈다. 사토는 최근 두 시즌 동안 볼넷율이 10.3%로 이는 무라카미보다 낮지만 여전히 좋은 수치'라고 평가했다.

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카는 올시즌 35홈런을 때리며 장타력을 인정받았다. AFP연합뉴스

특히 사토는 내구성 측면에선 무라카미보다 좋은 커리어를 갖고 있다. 6년 연속 120경기 이상을 출전했고, 최근 두 시즌 동안에는 별다른 부상없이 풀시즌을 소화했다. 더구나 지난 3월 월드베이스볼클래식에서 100마일 이상의 공을 세 차례 때려냈다는 점도 부각된다.

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무라카미는 화이트삭스와 포스팅 협상을 할 때 부상 경력 때문에 2년 3400만달러 계약에 그쳤는데, 사토는 그 이상의 대우를 받을 것이 확실시된다.

현지 매체 팬사이디드와 블리처리포트는 그의 예상 계약 규모를 각각 3년 7500만달러, 6년 1억2000만달러로 제시했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com