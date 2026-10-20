'펜잉크가 다 닳아서 안 나오더라'…'돌부처'도 감동시킨 게릴라 사인회 "오승환 살아있네"

사진=유튜브채널 '오승환'

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[스포츠조선 고재완 기자] "많이 와야 10명일텐데…."

'영원한 끝판대장' 오승환(44)의 자신만만한 내기는 시작 30분 만에 완벽한 참패로 끝났다. 은퇴한 지 1년이 흘렀지만 '푸른 피의 전설'을 향한 대구 팬들의 사랑은 평일 한낮의 공원 잔디밭을 순식간에 야구장 응원석으로 바꿔놓았다.

오승환의 공식 유튜브 채널 '오승환 FINAL BOSS'는 지난 19일 '끝판대장 오승환 은퇴 1주년 팬분들을 위해 준비한 게릴라 팬사인회'라는 제목의 영상을 공개했다.

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영상에는 현역 은퇴 1주년을 맞아 은퇴 기념 유니폼에 이름 마킹이 없어 아쉬워하던 팬들을 위해, 대구 두류공원에서 직접 손마킹과 사인을 선물하는 게릴라 팬사인회를 펼친 오승환의 훈훈한 하루가 담겼다.

사진=유튜브채널 '오승환'

사진=유튜브채널 '오승환'

당초 이번 게릴라 이벤트는 소박하게 시작될 예정이었다. 제작진이 은퇴 1주년 기념으로 두류공원 야외 테이블에서 직접 손마킹을 해주자고 제안하자, 오승환은 당황스러움을 감추지 못했다.

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오승환은 "오늘 목요일이고 지금 시간이 1시 15분인데 누가 공원으로 사인을 받으러 오겠느냐"라며 "내가 봤을 땐 1시간 반 동안 많이 와야 10명이다. 10명 넘게 오면 구독자 댓글 이벤트로 내 사비 털어서 유니폼이든 선물이든 다 쏘겠다"라고 큰소리를 쳤다.

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이어 차 트렁크에 보관해 두었던 특별한 선물까지 꺼내 들었다. 은퇴 기념 왕조 유니폼 중 지인 선물용으로 제작돼 본인 친필 사인 자수가 들어가지 않은 '희귀 유니폼'을 최초 방문 팬에게 증정하겠다는 파격 공약을 내걸었다.

사진=유튜브채널 '오승환'

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하지만 오승환이 자신의 SNS(인스타그램)에 두류공원 위치가 담긴 게릴라 공지 사진을 올리자마자 상황은 급변했다. 공지가 삼성 라이온즈 팬카페와 각종 온라인 커뮤니티로 순식간에 퍼져나갔고, 대구 전역에서 팬들이 두류공원으로 집결하기 시작했다.

공원에서 산책 중이던 올드 팬은 "밥은 안 묵어도 야구는 봐야 한다"라며 오승환의 손을 맞잡고 모자에 사인을 받으며 격려했다. 또 "점심시간 끝나기 전에 회사에서 뛰쳐나왔다"는 직장인 팬부터 , "친구가 알려줘서 사무실에서 바로 뛰어나왔다"는 팬들이 줄을 이었다. 첫 번째로 은퇴 유니폼을 들고 도착한 팬은 오승환의 '미발매 왕조 유니폼'을 품에 안는 행운을 누렸다..

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이날 대구 삼성라이온즈파크에서 가을야구 경기가 예정돼 있던 한 팬은 "오늘 야구장 레전드 원태인 시구도 포기하고 2시 50분부터 5시 40분까지 3시간을 기다려 오승환 선수를 보러 왔다"라며 뜨거운 팬심을 고백했다.

당초 오후 3시까지 딱 1시간 반만 진행하기로 했던 게릴라 사인회는 끝없이 늘어선 대기 행렬 탓에 오후 6시가 훌쩍 넘어서야 끝이 났다. 오승환은 무려 5시간 동안 자리를 뜨지 않은 채 현장을 찾은 모든 팬들에게 일일이 손마킹과 사인을 건넸다.

사진=유튜브채널 '오승환'

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팬들의 열기가 얼마나 뜨거웠던지 준비해 온 유성 매직 펜의 잉크가 닳아 더 이상 나오지 않아 팬들이 건넨 펜으로 사인을 이어가는 진풍경이 벌어지기도 했다.

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5시간 동안 펜을 쥔 오승환의 손가락 마디에는 깊게 파일 정도로 굳은살이 배겼지만, 그의 얼굴에는 미소가 떠나지 않았다.

오승환은 "사인을 한 저보다 몇 시간씩 줄을 서서 기다려주신 팬분들이 훨씬 더 힘드셨을 것"이라며 "오늘 이렇게 먼 길을 찾아와 좋은 말씀을 너무 많이 해주셔서 힘든 줄도 모르고 정말 가슴 벅차고 기분 좋게 사인을 해드렸다"라고 고개를 숙였다.

내기 완패에 대해서도 유쾌하게 승복했다.

"열 명도 안 올 거라는 제 완벽한 착각이었습니다. 제가 내기에서 완패했으니 팬분들을 위해 약속했던 댓글 이벤트와 역대급 선물들을 아낌없이 준비하겠습니다"라고 활짝 웃었다.

은퇴 1주년을 맞이한 소회에 대해 오승환은 특유의 무덤덤하면서도 따뜻한 진심을 털어놓았다.

오승환은 "은퇴하고 1년이 지났는데 왜 아직도 안 쉬고 이렇게 바쁘게 지내고 있나 싶기도 하다"라고 너스레를 떤 뒤, "그래도 유니폼을 벗고 시간이 지나도 잊지 않고 이렇게 찾아주실 때 팬분들께 인사드리는 것이 도리라고 생각한다. 야구할 때보다 몸은 덜 힘들고 매일 새로운 경험을 하며 정말 즐겁게 지내고 있다"라고 전했다.

사진=유튜브채널 '오승환'

고재완 기자 star77@sportschosun.com