'올해 연봉 42억' 한신의 김도영 MLB 간다! 다저스가 또 수집한다고?

사토 테루아키. 사진=한신 타이거즈 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]한신 타이거즈 최고 스타 사토 테루아키가 메이저리그 포스팅에 나선다. 구단이 최종 승인을 마쳤다.

한신 구단은 19일(이하 한국시각) 사토의 메이저리그 포스팅을 최종 승인했다고 발표했다. 미국에서도 '뉴욕포스트'를 비롯한 주요 매체가 사토의 포스팅 승인 소식을 비중있게 보도했다.

몇달 전부터 메이저리그 포스팅 소문이 돌았던 사토는 현재 한신의 간판 타자이자 일본을 대표하는 거포 중 한명이다. 센트럴리그 MVP 출신이고, 강한 어깨와 장타력 그리고 빠른 발까지 가진 3루와 외야 수비가 가능한 좌타 거포다. 올 시즌도 3할-39홈런-106타점을 기록하면서 타격 '트리플 크라운'에 성공했다. NPB 통산 성적은 803경기 807안타 163홈런 518타점이다. 특히 지난해 40홈런, 올해 39홈런으로 홈런수가 급증했다. 투고타저 리그인 NPB에서는 대단한 장타자다.

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올해 연봉만 5억엔(약 42억원). 사토의 값어치를 알 수 있는 대목이다. 미국에서도 관심이 뜨겁다. 지난해 메이저리그에 진출한 오카모토 카즈마, 무라카미 무네타카가 성공을 거두면서 일본 출신 거포에 대한 관심이 다시 높아졌는데, 사토는 이미 검증을 끝낸 자원이라는 평가까지 받고 있다. 특히 수비력이 아주 뛰어나진 않지만 3루 수비도 가능하다는 점 역시 플러스 요소다.

'뉴욕포스트'는 "이번 오프시즌에 메이저리그 여러 구단들이 사토 영입에 관심을 보일 것이다. 특히 LA 다저스가 관심을 보일 것"이라고 전했다. 다저스는 이미 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키까지 일본인 3인방을 보유하고 있다. 다저스가 관심을 보일만한 이유는 최근 내야 베테랑 미겔 로하스가 현역 은퇴를 선언했고, 올해 월드시리즈 진출에 실패하면서 토미 에드먼 트레이드 등 공격력 보강을 위해 나설 확률이 크기 때문이다.

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'SI'는 "사토는 고액의 다년 계약을 요구할 것으로 예상된다. 계약이 총액 1억달러를 넘을 가능성도 있다"고 전망됐다.

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유일한 변수는 메이저리그 노사 협의 실패로 인한 직장폐쇄다. 12월 2일부터 직장폐쇄가 시작되면 선수 이적도 동결되는데, 사토가 그 전까지 행선지를 찾을 수 있느냐가 관건이다. 그 전에 계약을 체결하지 못하면 직장폐쇄가 끝날때까지 기다린 후에 다시 협상을 재개해야 한다. 불확실성이 너무나 커진다.

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하지만 '디 애슬레틱'은 "사토에게는 지장이 되지 않을 것이다. 이번 FA 시장에 거물급 선수가 적고, 무라카미와 오카모토의 성공으로 인해 사토에 대한 관심이 더욱 뜨거워졌다"고 평가했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com