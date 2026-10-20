다저스가 얻은 교훈 → '오타니를 믿지 말 것'

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 오타니 쇼헤이를 '무한 신뢰'했던 점이 2026시즌 패착이었다고 현지 매체가 지적했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 20일(한국시각) '다저스가 오타니의 부상으로 얼룩진 2026년 무엇을 배웠는가'라며 조금 더 신속하게 대처할 수 없었을지 들여다 봤다.

시작은 6월이었다. 6월 12일 피츠버그 파이어리츠전 이후 왼쪽 무릎에 염증이 발견됐다.

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오타니는 이때부터 온갖 잔부상에 시달렸다. 7월 이후에는 투타겸업을 중단했다. 타격 성적은 갈수록 하락했다. MLB닷컴은 '오타니가 다칠 때마다 다저스 구단은 늘 같은 입장을 반복했다. 가장 중요한 것은 10월에 오타니가 최상의 컨디션을 유지하는 것'이라 돌아봤다.

오타니는 포스트시즌에 와서도 부진했다. MLB닷컴은 '부상자명단 등재와 와일드카드 시리즈 휴식기가 있었음에도 오타니의 포스트시즌 경기력은 퇴상이 아니었다. 챔피언십 시리즈 4차전에서 거의 두 달 만에 홈런을 터뜨리며 반등을 노렸지만 이미 때는 늦었다. 다저스는 4패 탈락했다'고 짚었다.

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MLB닷컴은 구단이 오타니의 말만 너무 믿었던 탓이라고 주장했다.

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구단은 당연히 선수 관리 매뉴얼을 가지고 있지만 오타니와 같은 '투타 겸업' 유형은 역대 최초다.

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MLB닷컴은 '투타 겸업 선수를 관리하는 정해진 매뉴얼은 없다. 다저스는 오타니의 건강 유지와 출전 부담을 컨트롤하기 위해 오타니와 대화에 의존할 수밖에 없었다'고 설명했다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani strikes out as Milwaukee Brewers catcher William Contreras catches the ball during the first inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout after striking out during the seventh inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

다저스는 오타니의 말을 '참고'만 했어야 했다. 선수들은 자신의 부상을 축소하고 컨디션은 좋은 편으로 말하는 경향이 있다. MLB닷컴은 '스타 선수들이 흔히 그렇듯이 다저스는 오타니의 말을 그대로 받아들이지 말고 신중하게 해석해야 했다'고 비판했다.

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앤드류 프리드먼 야구운영사장은 "소통은 훌륭했다. 그러나 오타니가 자신의 몸 상태를 있는 그대로 완전히 공유했느냐고 묻는다면 꼭 그렇지만은 않았던 것 같다"고 솔직하게 말했다.

오타니는 시즌이 끝난 뒤 "이번 시즌 전체를 통해 무엇을 배웠는지 아직 정리하지 못했다. 프로그램 전반을 원점에서 전면 재검토 후 다음 시즌을 위해 무엇을 준비할 수 있을지 고민해 보겠다"고 말을 아꼈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com