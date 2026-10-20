"LAD를 사랑한다" 느닷없는 고백, 관심 밖인지 오래...로버츠는 "김혜성, 꾸준함 증명하라"지만

LA 다저스 김혜성이 지난 11일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 NLCS 개막을 하루 앞두고 아메리칸 패밀리필드에서 팀 훈련을 소화하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 김혜성이 메이저리그에서 롱런하기 위한 구체적인 방안이 제시됐다.

데이브 로버츠 감독은 지난 18일(이하 한국시각) 현지 매체 다저스네이션과의 인터뷰에서 김혜성이 해결해야 할 타격 과제로 '꾸준함(consistency)'을 꼽았다.

로버츠 감독은 "김혜성의 경우, 타석에서의 일관성이 관건"이라며 "그의 공격력은 아직 일관적이지 않다고 본다. 예를 들어 알렉스 프리랜드가 보여주는 타석에서의 질은 매우 훌륭하다. 혜성에게 필요한 것은 일관성을 찾고 꾸준히 제 기량을 발휘하는 것인데, 솔직히 지금은 그가 보여줄 수 있는 만큼의 일관성을 갖추지 못한 상태"라고 밝혔다.

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그러면서도 "하지만 타석에서 더 일관된 모습을 보여줄 수 있다면, 그는 "팀에 아주 중요한 전력이 될 것"이라고 했다. 결국 헛스윙과 삼진을 줄이고 볼과 스트라이크를 구분해내는 능력을 키우라는 얘기다. 로버츠 감독 입장에서는 단순히 타율, 홈런과 같은 숫자만을 보지는 않는다는 것이다.

데이브 로버츠 LA 다저스 감독. AP연합뉴스

김혜성은 올시즌 트리플A에 주로 머물렀다. 메이저리그에서는 43경기에 출전해 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 12볼넷, 31삼진, 5도루, OPS 0.651을 기록했다. 작년과 비교해 모든 수치가 하락했다. 작년에는 71경기에서 타율 0.280, OPS 0.699를 마크했었다.

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로버츠 감독이 중요하게 여기는 삼진율은 지난해 30.6%에서 올해 23.7%로 감소했지만, 컨택트 히팅을 해야 하는 타자 치고는 여전히 높은 수준이다.

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김혜성은 디비전시리즈 로스터에는 포함됐지만, NLCS 로스터에서는 제외됐다. 작년과 마찬가지로 타석 기회는 단 한 번도 주어지지 않았다. 결국 타구의 질이 문제인데, 김혜성이 메이저리그 수준에 이르지는 못했다는 게 로버츠 감독의 평가다.

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이를 놓고 김혜성이 지난해 초 뎁스가 두터운 스타 군단 다저스에 입단한 자체가 자신의 출전 기회를 감안하지 않은 결정이었다는 아쉬움이 계속 나오고 있는 상황이다.

그러나 김혜성은 NLCS가 끝난 후인 지난 19일 자신의 SNS에 '이번 시즌은 팬 분들께 많은 활약을 보여드리지 못해서 아쉽고, 제 자신에게도 많이 실망스러운 한 해였다'며 '나는 다저스를 사랑하며, 이 팀에 실망한 적은 단 한 번도 없다. 이것은 내가 선택한 길이고, 단 한 순간도 후회한 적이 없다'고 적었다.

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지난 8일(한국시각) 디비전시리즈 4차전을 앞두고 트루이스트파크에서 만난 김하성과 김혜성. AFP연합뉴스

다저스와 맺은 3년 1250만달러 계약이 내년 종료된다. 2028년 구단 옵션은 지금과 같은 처지라면 실행되기 어렵다.

로버츠 감독은 지난해부터 김혜성의 타격을 지적하면서 그를 중용할 뜻은 한 번도 내비친 적이 없다. 트리플A에서도 타격이 향상되지는 않았다고 봤기 때문이다. 올해 오클라호마시티 코메츠에서 85경기에 출전한 김혜성은 타율 0.262, 3홈런, 3타점, 58득점, 15도루, 34볼넷, 92삼진, OPS 0.675를 기록했다. 삼진율은 24.9%.

내년 시즌 로버츠 감독이 김혜성에 '꾸준함'을 증명할 수 있는, 아니 향상시킬 수 있는 기회를 줄 지도 의문이다. 즉 마이너리그서 시즌을 보낼 공산이 크다는 얘기다.

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월드시리즈 진출에 실패한 다저스는 이번 오프시즌 대대적인 선수단 개편을 단행할 것으로 예상된다. 유틸리티 미겔 로하스가 은퇴하고, 키케 에르난데스는 FA가 된다. 외야수 테오스카 에르난데스는 트레이드 대상이다. 누가 오느냐에 따라 김혜성의 입지가 더욱 좁아질 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com