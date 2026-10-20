경악! 오타니 충격 망언 → 회피형이었나. 시즌 망치고 한다는 소리가.. 이러면 내년도?

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the seventh inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 부상으로 시즌을 망친 뒤 뭘 배웠는지 모르겠다고 말해 불안감을 키웠다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 20일(한국시각) '다저스가 오타니의 부상으로 얼룩진 2026년 무엇을 배웠는가'라고 질문했다. 다저스는 오타니를 무한정 신뢰할 수 없다는 교훈을 얻었지만 오타니는 뭘 배웠을까.

2026시즌은 오타니와 다저스 모두에게 가혹했다. 오타니는 시즌 중반 무릎과 팔에 이상 신호를 느꼈다. 선발 투수로 나선 14경기에서 8승 2패 평균자책점 1.79라는 엄청난 성적을 남겼지만, 부상의 여파는 타격 페이스까지 통째로 무너뜨렸다. 7월부터 투타 겸업을 중단했다. 후반기 들어 타율이 급감했고 포스트시즌에서도 극심한 부진을 면치 못하며 팀의 가을야구 탈락을 막지 못했다.

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오타니는 시즌이 끝난 뒤 "이번 시즌 전체를 통해 무엇을 배웠는지 아직 정리하지 못했다. 프로그램 전반을 원점에서 전면 재검토 후 다음 시즌을 위해 무엇을 준비할 수 있을지 고민해 보겠다"고 말을 아꼈다.

다소 책임감이 떨어지는 발언이다. 내년에도 같은 일이 반복된다는 우려를 지우기 힘들다. 오타니는 무려 10년 7억달러(약 1조원) 사나이다. 몸값에 맞는 실력은 물론 간판스타로서 책임과 솔선수범이 필요한 위치다.

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) celebrates after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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다저스 역시 오타니를 객관적으로 대할 필요가 있다.

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MLB닷컴은 '투타 겸업 선수를 관리하는 정해진 매뉴얼은 없다. 다저스는 오타니의 건강 유지와 출전 부담을 컨트롤하기 위해 오타니와 대화에 의존할 수밖에 없었다'고 설명했다.

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앤드류 프리드먼 야구운영사장은 "소통은 훌륭했다. 그러나 오타니가 자신의 몸 상태를 있는 그대로 완전히 공유했느냐고 묻는다면 꼭 그렇지만은 않았던 것 같다"고 솔직하게 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com