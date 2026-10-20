"KBO였으면 진작에 짐 쌌다!"…'9년 무관' 애런 분에게 10년 차 감독 안긴 양키스

뉴욕 양키스 애런 분 감독. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026시즌 KBO리그는 아직 가을야구의 최종 승자가 가려지지도 않았지만, 그라운드 밖 벤치 수장들의 거취를 둘러싼 지각변동은 이미 거세게 휘몰아치고 있다. 한화 이글스는 시즌이 끝나자마자 발 빠르게 사령탑을 전격 교체하며 새로운 출발을 선언했고, KT 위즈는 검증된 지도력을 높이 평가해 감독과의 재계약을 조기에 확정 지으며 힘을 실어줬다. 포스트시즌이 한창 진행 중인 시점임에도 탈락 팀들을 중심으로 코칭스태프 개편과 감독 교체설이 심심치 않게 수면 위로 떠오르며 스토브리그발 사령탑 연쇄 이동이 본격적인 신호탄을 쏘아 올렸다.

이처럼 성적과 분위기 쇄신을 이유로 1~2년 만에 감독의 목숨이 오가는 KBO리그의 긴박한 현실 속에서, 최근 태평양 건너 메이저리그 최고 명문 뉴욕 양키스가 보여준 행보는 국내 야구계에 더욱 묵직한 물음표를 던진다. 9년 연속 월드시리즈 우승에 실패하고 올해 디비전시리즈에서 3연패로 허무하게 탈락했음에도, 양키스는 애런 분(53) 감독에게 2027년까지 10년 연속 지휘봉을 보장했다.

KBO리그의 시계는 냉혹하게 돌아간다. 올 시즌 기대 이하의 성적으로 가을야구 진출에 실패한 한화는 페넌트레이스 종료 직후 곧바로 사령탑 교체를 단행했다. 계약 기간이 끝나기도 했지만 정규시즌 마지막 경기중 교체를 발표하는 이례적인 상황이었다. 팬들의 들끓는 여론과 성적 부진에 대한 가장 확실하고 빠른 '해답'으로 감독 교체를 택한 것이다.

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반면 KT는 한국시리즈가 시작하기도 전에 사령탑과의 재계약을 전격 발표하며 조직의 연속성을 택했다.

하위권에 머문 지방 구단과 수도권 구단들 역시 가을야구가 끝나기도 전부터 사령탑 교체설과 코칭스태프 숙청 소식이 들려오고 있다. KBO리그에서 감독이란 자리는 언제나 성적 부진의 가장 손쉬운 '방패막이'이자 '총알받이'다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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양키스의 올가을도 처참했다. 정규시즌 93승을 거두며 아메리칸리그 2위에 올랐지만, 디비전시리즈(ALDS)에서 '스몰마켓' 탬파베이 레이스에 3연패로 완패했다. 3경기 동안 타선은 5득점에 그쳤고, 2차전에서는 1회에만 실책 3개를 범하는 등 경기 총 4개의 실책으로 자멸했다.

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팬들의 분노는 극에 달했고 "우승 아니면 실패"라는 슬로건을 외치던 구단의 자존심은 짓밟혔다. 조 토레는 12년 동안 우승 4번을 안겼고, 조 지라디 역시 2009년 우승을 이끌고도 10시즌 만에 떠났다. 우승 경력이 전무한 분 감독이 이들의 뒤를 이어 '10시즌'을 채우는 것은 양키스 역사상 전례가 없는 일이다.

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하지만 양키스 수뇌부는 감정에 휩쓸리지 않았다. 캡틴 애런 저지가 갈비뼈와 종아리 부상으로 100경기 가까이 결장하고 게릿 콜 등 주축 선발들이 줄부상을 당한 악조건 속에서도, 신예들을 발굴해 정규 93승을 일궈낸 '과정의 지도력'을 높게 평가했다. 브라이언 캐시먼 단장은 "분은 정말 좋은 감독이며 우리가 가을야구에 간 이유 중 하나"라며 외부 비난의 화살을 막아섰다.

UPI연합뉴스

한국 프로야구였다면 분 감독의 처지는 어땠을까. 야구계 관계자들은 입을 모아 "KBO였다면 3~4년 차에 이미 두 번은 잘렸을 것"이라고 단언한다. KBO리그는 모기업 고위 임원들의 인사 주기에 맞춰 프런트 수뇌부가 2~3년마다 교체되며, 단기적인 성과를 보여주지 못하면 감독의 목을 치는 것이 가장 손쉬운 문책 방안이다. 여기에 성적이 조금만 삐끗해도 구단 본사 앞으로 돌진하는 팬들의 '트럭 시위'와 근조 화환 행렬, 인터넷 커뮤니티의 들끓는 비난 여론을 견뎌낼 뚝심 있는 프런트는 거의 존재하지 않는다.

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또 라커룸의 결속력 차이도 크다. 양키스는 탈락 직후 사이영상 후보 캠 슐리틀러가 "모든 선수가 분 감독을 지지하며 결정에 의문을 품은 적이 없다"고 공개 천명했고, 주장 저지 역시 "감독을 흔들지 말고 구단이 전력 보강에 투자하라"며 사령탑을 온몸으로 감쌌다. 반면 KBO리그는 선수단이 감독을 지키기 위해 공개적으로 목소리를 내는 문화를 찾아보기 힘들다.

물론 팀의 침체를 끊기 위한 사령탑 교체는 프로 무대에서 불가피한 선택일 수 있다. 그러나 1~2년 만에 감독을 갈아치우고 플랜을 원점으로 되돌리는 악순환이 반복되는 한, 장기적인 팀 빌딩과 확고한 육성 철학은 뿌리내리기 어렵다는 지적이다.

AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com