'금지어' 유니폼? 이제 승리 부적! 3번째 WS 나서는 '데블' 레이스…드디어 한풀이 성공?

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[스포츠조선 박상경 기자] 승리의 부적이 된 흑역사, 이번에는 비원의 우승을 달성할까.

창단 후 세 번째 월드시리즈 도전에 나설 탬파베이 레이스의 행보에 관심이 쏠린다. 1998년 애리조나 다이아몬드백스와 함께 메이저리그에 참가한 탬파베이는 2008년과 2020년 아메리칸리그 정상에 올랐지만, 월드시리즈에서 각각 눈물을 흘린 바 있다. 하지만 올 시즌 아메리칸리그 승률 1위(98승64패, 승률 0.605)를 찍고 톱시드로 오른 디비전시리즈(ALDS)에서 뉴욕 양키스에 스윕승을 거뒀고, 와일드카드시리즈부터 올라온 돌풍의 팀 클리블랜드 가디언스까지 챔피언십시리즈(ALCS)에서 제압하면서 기대가 모아지고 있다.

이번 챔피언십시리즈에서 탬파베이는 기존 '레이스(Rays)'가 아닌 '데블레이스(Devil Rays)'가 적힌 유니폼을 시리즈 기간 내내 입었다. 이 팀명은 탬파베이가 1998년 창단, 2008년 레이스로 팀명을 변경하기 전까지 유지했던 이름이다. 두 명칭 모두 가오리를 뜻하는 만큼, 큰 차이가 없다.

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하지만 탬파베이가 '데블' 단어를 뺀 건 아픈 역사가 있다. 창단 후 6시즌 연속 아메리칸리그 동부지구 꼴찌였고, 특히 2001~2002시즌엔 두 시즌 연속 100패 이상 시즌을 보냈다. 2004년 드디어 아메리칸리그 동부지구 4위를 하면서 탈꼴찌에 성공했지만, 이후 다시 3시즌 연속 최하위로 굴러 떨어졌다. 하지만 '데블' 단어를 떼고 나선 2008시즌 드디어 월드시리즈에 진출하면서 흑역사와 작별을 고한 바 있다.

이런 탬파베이가 다시 '데블레이스' 유니폼을 꺼내든 건 기분 좋은 징크스 때문. MLB닷컴은 '탬파베이는 올해 정규시즌 이 유니폼을 입고 12승3패를 거뒀다'며 '뉴욕 양키스와의 ALDS를 스윕하는 과정에서 레트로 유니폼을 입지 않았지만, 안방에서 치른 클리블랜드와의 ALCS 1차전에서 덜미를 잡힌 뒤 켄 베비 CEO의 제안으로 레트로 유니폼을 입기로 했다'고 소개했다. 탬파베이는 2차전에서 승리하면서 시리즈 균형을 맞추는 데 성공했다.

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기분 좋은 징크스는 원정에서도 이어졌다. 탬파베이는 원정에서도 레트로 유니폼을 입었고, 3~5차전에서 2승1패를 거두며 월드시리즈행을 목전에 두는 데 성공했다. 결국 다시 안방으로 돌아온 6차전에서 승리의 부적을 안고 또 다시 승리를 거두면서 트로피카나필드를 열광의 도가니로 만들었다. 한때 '약팀의 대명사'처럼 여겨지던 이름과 유니폼이 만들어낸 환희였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com