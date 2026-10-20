'역대급 WS 성사' 누가 이겨도 역사상 최초다! 대반전 월드시리즈 대결돌

월드시리즈 진출 확정 후 기뻐하는 탬파베이 레이스 선수들. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]'빅클럽'들이 모두 탈락한 후. 탬파베이 레이스와 밀워키 브루어스가 맞붙는다. 두팀 중 누가 이겨도 역사상 최초의 우승이다.

탬파베이는 20일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(7전4선승제) 6차전에서 클리블랜드 가디언즈를 7대3으로 꺾었다.

탬파베이는 챔피언십시리즈에서 3차전까지 1승2패 불리했던 상황이었지만, 4차전이 우천 순연된 후 4~6차전을 모두 잡는 저력을 보여줬다. 5차전 3대1 승리에 이어 6차전까지 잡아낸 탬파베이는 4승2패로 월드시리즈 진출을 확정했다.

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완벽한 승리였다. 2회말 리치 팔라시오스의 2타점 적시 2루타로 선취점을 뽑은 탬파베이는 3회말에도 리암 힉스의 안타-주니어 카미네로으의 볼넷 출루-챈들러 심슨의 안타로 무사 만루 찬스를 맞이했다. 이후 조니 데루카의 희생플라이로 1점을 더 보태며 3-0으로 달아났다. 초반부터 탬파베이의 흐름이었다. 클리블랜드는 5차전에 이어 이날도 팀 타선이 좀처럼 터지지 못했다.

6회초 클리블랜드가 1점 만회에 성공했지만, 경기 후반 탬파베이의 쐐기타가 터졌다. 7회말 무사 1루 찬스에서 카미네로가 투런 홈런을 터뜨렸다. 팀의 월드시리즈 진출을 이끄는 결정적 홈런이었다.

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이어 8회초 불펜이 난조를 보이며 추가 실점을 했지만, 8회말 탬파베이는 얀디 디아즈의 투런포로 다시 승리에 쐐기를 박았다.

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이로써 클리블랜드는 탈락했고, 탬파베이와 밀워키의 월드시리즈가 성사됐다. 밀워키는 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 LA 다저스를 4연승으로 꺾고 진출했다.

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두팀 중 누가 우승을 해도 팀 역사상 최초다. 탬파베이는 2008년, 2020년 두차례 아메리칸리그 챔피언십시리즈 우승 후 월드시리즈에 진출했지만 준우승에 그쳤었고, 올해가 세번째 진출이다.

밀워키는 더욱 오래됐다. 내셔널리그 우승 자체가 올해가 창단 이후 처음이고, 월드시리즈 마지막 진출이 1982년이었다. 월드시리즈 진출만으로 새 역사를 쓴 셈이다.

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두팀의 월드시리즈 진출은 모두의 예상을 뛰어 넘는 '언더독'의 반란이다. 어느 팀이 역사의 주인공이 될까. 월드시리즈는 24일부터 시작된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com