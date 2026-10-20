'김재환과 똑같다' 사실상 무보상 FA 양의지, 두산 남느냐 떠나느냐

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 7회초 무사 1루. 2루타를 친 후 교체되는 두산 양의지. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 김용 기자] 양의지도 무보상 옵트아웃이라니….

두산 베어스는 과연 양의지를 지킬 수 있을까. 선수와 구단은 어떤 계산을 하고 있을까.

1년 만에 다시 복잡한 일이 생길 조짐이다. 두산은 지난해 김재환 이적 문제로 골머리를 앓았다. 김재환은 두산과의 FA 4년 계약을 마친 뒤 팀을 떠나겠다는 폭탄 선언을 했다. 문제는 두산은 그를 보내며 보상조차 받지 못했다. FA가 아닌 방출을 했기 때문. 4년전 FA 계약을 할 때 만약 양측 협상이 결렬되면, 방출해주기로 이면 합의를 했던 것이다. 대신 김재환은 자신을 원하는 팀이 있으면 비FA 다년계약을 체결하면 될 일이었다.

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김재환과 FA 계약을 할 때 김재환의 마음을 사로잡아야 한다는 일념 하나로 원하는 걸 들어줬다. 두산에서만 뛴 선수가 설마 떠나겠느냐는 생각을 그 때는 못했을 것이다. 하지만 그게 현실이 됐고, 후폭풍은 엄청났었다. 김재환은 결국 SSG 랜더스와 2년 22억원 계약을 하고 떠났다.

올해는 양의지다. 양의지는 2023 시즌을 앞두고 두산에 복귀하며 4+2년 최대 152억원 조건에 FA 계약을 했다. 4년 110억원 보장 후, 2년 42억원 계약 조건을 연장하느냐 마느냐는 양의지의 선택이었다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 3회말 두산 양의지가 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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만약 양의지가 두산과의 연장 계약을 포기하고 FA 시장에 나갈 수 있는 상황. 그런데 양의지가 다른 팀과 FA 계약을 하면, C등급 보상금이 무려 63억원에 달해 이적이 쉽지 않을 것이란 의견이 지배적이었다. 올해 연봉이 무려 42억원이기 때문이다.

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그럼에도 양의지가 옵트 아웃으로 FA 시장에 나올 것이란 소문은 계속 나왔다.

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그리고 김재환과 같은 이면 합의가 있었다는 것이 알려졌다. 양의지는 구단의 샐러리캡 사정 등을 고려해 마지막 시즌 연봉을 42억원으로 책정하는 대신, 조건 없이 방출 신분이 될 수 있는 옵트아웃을 삽입시켜놨다. 두산을 아무리 사랑한다 해도, 프로 선수로서 계약에 대한 안전 장치는 필요했다. 엄밀히 따지면 두산과 2+2년 24억5000만원 계약을 하고, 2년 후 KIA 타이거즈 이적을 선택한 홍건희 계약과 유사하다. 연장 계약 유무만 없을 뿐이지, 옵트아웃에 관해서는 김재환과도 똑같다. 그 시기 두산이 이런 계약을 해준다는 얘기가 선수들과 에이전트 사이에 퍼질 수밖에 없었고, 선수에게 유리한 계약들이 속출한 것으로 보인다. 두산도 어쩔 수 없었다. 당시 지방 모 구단이 두산보다 더 많은 총액을 무기로 양의지에게 공격적으로 달려들었다. 복수의 팀이 제안서를 건넸다. 이승엽 전 감독 취임과 함께 양의지를 어떻게든 잡아야 하는 두산 입장에서는 협상에서 여유를 부릴 상황이 아니었다. 할 수 있는 최선을 다했다. 양의지도 자신에게 간절하게 다가오는 두산의 손길을 뿌리칠 수 없었다. 돈보다, 야구를 처음 시작한 친정으로 돌아와야 한다는 의지로 최종 두산 복귀를 선택했다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 1회 수비를 마친 두산 포수 양의지. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

시간이 흘렀고 다시 양의지에게 선택권이 생겼다. 두산에서 2년 간 42억원을 받으며 뛸 지, 아니면 시장에 나가 가치 평가를 받아볼 지 말이다. 보상이 없으니, 3~4년 계약을 따낼 가능성도 충분히 있다. 한국 나이로 40세, 올해 타율이 급격히 떨어졌고 전 경기 포수 출전도 힘들지만 포수로서 존재감은 여전하고 팀 최다 홈런 23개를 쳤다.

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두산에 남는다면 프랜차이즈 스타로서 지도자 수업, 은퇴식, 영구 결번 등을 노려볼 수 있다. 이미 NC 다이노스로 한 번 이적한 적이 있기에, 이번에도 팀을 옮긴다면 그 기회는 사라질 가능성이 높다. 하지만 프로는 계약 기간, 금액으로 가치를 평가받는다. 월등히 좋은 조건을 제시하는 구단이 나온다면, 떠날 수 있다.

양의지 입장에서 가장 좋은 건, 두산이 기존 계약을 파기해주고 더 좋은 조건의 다년 계약을 맺어주는 것일 것이다. 두산의 의지도 중요한데 양의지가 프랜차이즈 스타인데다 올시즌에도 좋은 성적을 거뒀기에 잡으려는 뜻이 분명하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com