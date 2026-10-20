'오타니 똥고집' 대충격! 다저스 문제아 된다 '사이영상 포기 못해'…내년에도 '투타 겸업' 강행 유력→부상 재발시 'WS 우승 증발'

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 '가을야구' 조기 탈락은 팀에 여러 가지 과제를 안게 했다. 다음 시즌 다시 월드시리즈(WS) 우승에 도전하기 위해서 재정비가 필수적이다. 가장 중요한 것은 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이를 어떻게 활용할지다. 그가 내년에도 사이영상 도전을 위해 투타 겸업을 강행할 것으로 예상되면서 다저스는 골머리를 앓고 있다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 20일(한국시각) '모든 문제보다 중요한 것은 오타니를 어떻게 기용할 것인지 계획을 세우는 일이다'며 '다저스는 2027년 오타니의 건강 문제에 더욱 세심하게 대처해야 한다'고 보도했다.

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오타니는 다저스 입단 이후 최악의 시즌을 보냈다. 특히 시즌 마지막 두 달 동안에는 평소의 기량을 거의 보여주지 못했다. 그는 무릎과 이두근, 목 부상에 시달렸으며, 이러한 문제는 10월까지 경기력에 악영향을 미쳤다. 시즌 전반기만 해도 오타니는 내셔널리그 MVP를 차지할 것이 확실해 보일 정도로 뛰어난 활약을 펼쳤다. 타자로는 타율 0.293, 22홈런, 58타점, OPS 0.953을 기록했다. 투수로도 85⅔이닝 동안 8승 2패, 평균자책점 1.79, 탈삼진 95개를 올렸다.

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그러나 올스타 브레이크 직전 선발 로테이션에서 제외됐고, 이후 시즌이 끝날 때까지 다시는 마운드에 오르지 못했다. 다저스는 오타니의 투수 복귀를 강행하려 했지만, 타격 성적은 하락했다. 시즌 후반기 오타니는 타율 0.245, 8홈런, 23타점, OPS 0.772를 기록하는 데 그쳤다. 정규시즌 마지막 18경기 타율은 0.157에 불과했다. 오타니는 9월 처음으로 부상자 명단(IL)에 올랐다. 이후 포스트시즌에서도 극심한 부진에 시달렸다. 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 터뜨린 3점 홈런을 제외하면 인상적인 모습을 보여주지 못했다.

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다음 시즌 오타니의 투타 겸업에 대해서 진지한 고민이 필요하다. 이번 시즌 부상은 투타 겸업으로 몸을 혹사한 결과물이었다. 다만 오타니는 가능한 한 오랫동안 투타 겸업을 이어가고 싶다는 뜻을 분명히 밝혀 왔다. 구단이 일방적으로 그의 투수 활동을 중단시킬 수는 없다. 오타니가 건강을 유지하면서 어떻게 투구를 이어갈 수 있도록 할 것인지가 이번 오프시즌 다저스에게 가장 중요한 과제가 될 전망이다.

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매체는 '이 결정이 오타니 혼자만의 뜻으로 정해지는 것은 아니다'면서도 '다저스 프런트는 그와 논의할 것이고, 오타니가 투구를 원한다면 2027년에도 마운드에 오를 가능성은 매우 크다'고 전망했다.

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다저스는 2027시즌 초반에는 오타니를 1이닝만 소화하는 오프너로 기용해 팔에 과도한 부담을 주지 않으면서 컨디션을 유지하게 할 수 있다. 이후 시즌이 진행됨에 따라 점차 투구 이닝을 늘리는 방식을 채택할 수 있다. 오타니가 이에 동의할지는 미지수다. 오타니는 메이저리그에서 아직 이루지 못한 사이영상에 도전하길 원한다. 그러기 위해서는 시즌 초반부터 선발 투수로 나서 많은 경기와 이닝을 소화해야 한다. 이렇게 되면 다저스의 고민은 커진다. 또다시 오타니가 부상으로 낙마한다면 다저스의 WS 도전은 큰 차질을 겪을 수 있다. 구단은 오타니 개인의 영예와 다저스의 우승 사이에서 어려운 선택을 해야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com