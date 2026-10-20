[공식발표] 이 선수 아니면 사기였다...힐리어드, 외인 최초 한 시즌 월간 MVP 2관왕

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 힐리어드가 2026년 정규시즌 마지막 월간 MVP 주인공이 됐다.

KBO는 힐리어드가 KBO리그 9~10월 월간 MVP에 선정됐다고 20일 알렸다.

힐리어드는 기자단 투표 총 35표 중 11표를 얻었고, 팬 투표 46만484표 중 27만1145표를 더해 총점 45.16점으로 1위를 차지했다. 2위는 총점 24.88점의 SSG 랜더스 아빌라.

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힐리어드는 9~10월 32경기에서 타율 3할2푼6리 14홈런 40타점을 기록했다. 홈런과 타점 모두 단독 1위, 득점과 장타율은 2위, 최다안타 3위를 기록했다. 이견이 없을 환상의 기록. 힐리어드의 활약 속에 KT는 정규시즌 우승을 차지했는데, 힐리어드 입장에서는 1개 차이로 KIA 타이거즈 김도영에게 홈런왕 타이틀을 내준 것이 아쉬울 뿐이었다. 힐리어드는 44홈런으로 시즌을 마감했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 힐리어드와 로건이 활짝 웃고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

힐리어드는 지난 7월에 이어 이번 9~10월 월간 MVP를 차지했다. 월간 MVP 시상이 정례화된 2010년 이후 단일시즌 월간 MVP 2회 수상은 2010년 류현진(한화), 이대호(롯데), 2014년 강정호(넥센), 2019년 양현종(KIA), 2022년 이정후(키움), 2024년 김도영(KIA) 이후 역대 7번째이며, 외국인 선수로는 최초의 기록이다.

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9~10월 MVP로 선정된 힐리어드에게는 상금 300만원과 함께 트로피가 주어진다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com