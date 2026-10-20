'파격 6대2 트레이드' 다저스, 63홈런 듀오 영입 현실성 있나…"노쇠화" 美 지적 계속된다

월드시리즈 3년 연속 우승에 실패한 LA 다저스가 대대적인 전력 보강을 준비할 것이란 전망이 나온다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "다저스의 가장 두드러지는 약점은 노쇠화와 운동능력 부족이다."

메이저리그 전직 단장 출신인 짐 보우든이 LA 다저스에 파격적인 제안을 했다. 월드시리즈 3연속 우승을 노리던 다저스가 밀워키 브루어스와 내셔널리그 디비전시리즈에서 4전 전패 탈락 굴욕을 맛봤기에 전력 보강은 무조건 이뤄질 것이란 시각이 지배적이다.

20일(한국시각) 미국 매체 '클러치포인트'에 따르면 보우든은 야구팟캐스트 '파울테리토리'에 출연해 다저스가 워싱턴 내셔널스와 6대2 트레이드를 다행해야 한다고 주장했다. 2루수, 좌익수, 3루수를 보강해 더 젊고 기동력 있는 팀으로 탈바꿈해야 한다고 주장했다.

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다저스가 내야수 CJ 에이브람스와 외야수 제임스 우드 2명을 받고, 워싱턴에 투수 저스틴 로블레스키와 에밋 시언, 외야수 마이크 시로타, 내야수 알렉스 프리랜드, 포수 돌튼 러싱에 특급 유망주 호세 데 파울라까지 6명을 내주는 조건이다.

보우든은 "장타가 터지지 않을 때 득점을 짜내지 못하는데, 팀 연령대가 높기 때문이다. 다저스를 면밀히 살펴보면서 '이들이 내년에 다시 정상 궤도에 오를 수 있을까?'라고 묻는다면, 답은 당연히 '그렇다'이다. 가능하다면 타릭 스쿠벌을 영입해라. 무키 베츠와 프레디 프리먼은 아직 끝나지 않았고, 여전히 기량을 유지하고 있다. 다만 더 젊어지고 운동능력을 끌어올릴 포지션을 꼽자면 2루수, 좌익수, 3루수"라고 주장했다.

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다저스의 갈증을 해소할 선수로 에이브람스와 우드를 꼽았다.

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CJ 에이브람스. AP연합뉴스

제임스 우드. EPA연합뉴스

에이브람스는 2019년 샌디에이고 파드리스 1라운드 전체 6순위 지명 출신 특급 유격수 유망주였다. 빅리그 데뷔 시즌인 2022년 김하성(현 애틀랜타 브레이브스)과 유격수 경쟁을 펼치다 워싱턴으로 트레이드됐다. 올해 만개한 에이브람스는 33홈런 106타점을 기록, 생애 첫 30홈런-100타점 시즌을 보냈다. 도루는 2023년 47개로 커리어하이를 찍었고, 올해까지 4년 연속 30도루 이상 기록한 호타준족이다.

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우드 역시 2021년 샌디에이고 2라운드 상위 지명 출신 유망주다. 2024년 워싱턴에서 빅리그에 데뷔, 지난해와 올해 2년 연속 30홈런 시즌을 보냈다. 올해 도루도 21개를 기록하는 등 장타력과 기동성을 모두 갖춘 나이 24살 어린 선수다.

미국 매체 '다저스네이션'은 '워싱턴은 에이브람스, 우드와 장기 계약 협상에 난항을 겪고 있다. 과거 후안 소토(현 뉴욕 메츠)를 트레이드했을 때처럼 FA로 유출되기 전에 대규모 트레이드를 추진할 수 있다는 소문이 돌고 있다'고 했다.

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보우든은 "만약 워싱턴이 에이브람스, 우드와 장기 계약을 하지 않을 생각이라면 8명이 오가는 트레이드를 제안해 본다. 꿈같은 트레이드고, 실현 가능성은 낮겠으나 다저스에 필요한 것은 바로 이런 유형의 딜이다. 이 트레이드를 하면 다저스는 취약한 2루수와 좌익수 자리를 보강한다. 베츠와 프리먼, 오타니 쇼헤이라는 명예의 전당급 트리오에 젊은 두 선수가 가세한다면 팀의 면모는 완전히 바뀔 것이다. 리빌딩 중인 워싱턴도 즉시전력감 투수와 미래의 핵심 자원을 한번에 확보할 수 있어 양 팀 모두 이득이 되는 거래"라고 강조했다.

LA 다저스 데이브 로버츠 감독. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com