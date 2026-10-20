거대 자본 무너뜨린 스몰마켓의 반란, 둘 중 하나는 첫 우승, 현지 예측 결과는?

epa13308280 Milwaukee Brewers catcher William Contreras (24) and pitcher Aaron Ashby (26) celebrate after winning Game 4 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 15 October 2026. (Issued 16 October 2026) EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 정현석 기자]거대 자본을 무너뜨리고 양대 리그 정상을 차지한 두 '스몰마켓' 명가가 마침내 월드시리즈 우승 트로피를 두고 정면충돌한다.

2026 메이저리그 월드시리즈(WS)에서 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스의 사상 첫 창단 첫 우승을 향한 맞대결이 성사됐다.

이번 시리즈는 양대 리그 1번 시드 간의 맞대결이자, 거액의 페이롤을 자랑하는 명문 구단들(LA 다저스, 뉴욕 양키스 등)을 정교한 시스템 야구로 제압한 두 팀의 자존심 싸움이다.

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미 현지 언론과 전문가들은 정규시즌 성적과 포스트시즌 기세에서 앞선 밀워키의 근소한 우세를 점치고 있다.

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Milwaukee Brewers celebrate after winning the NLCS for the 2026 MLB Playoffs against the Los Angeles Dodgers at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

미국 스포츠 배팅 마켓과 주요 매체들은 일제히 밀워키 우세를 점쳤다.

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미국 스포츠 배팅 업체 '드래프트킹스' 등은 탬파베이가 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)를 통과한 직후, 밀워키 -165, 탬파베이 +180의 배당률을 책정하며 밀워키를 명확한 탑독(우세)으로 선정했다. 야후 스포츠 등은 정규시즌 메이저리그 전체 최다승(103승)을 거두며 홈 어드밴티지를 확보한 밀워키의 전력 우위에 주목했다.

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epa13308276 Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) hits a grand slam home run against Milwaukee Brewers pitcher Dustin May (85) in the second inning during Game 4 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 15 October 2026. (Issued 16 October 2026) EPA/CHRIS TORRES

스포츠 전문 매체 '디 애슬레틱'이 진행한 스태프 투표 결과, 전문가의 56%가 밀워키의 창단 첫 우승을 전망했다. 탬파베이의 우승을 점친 비율은 24%에 그쳤다.

ESPN의 대표 분석가 제프 파산은 "두 팀 모두 탄탄하지만, 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 디펜딩 챔피언 LA 다저스를 4전 전승으로 스윕하며 완벽한 전력을 뽐낸 밀워키의 기세가 무섭다"며 밀워키의 우승 가능성에 힘을 실었다.

Oct 18, 2026; Cleveland, Ohio, USA; Tampa Bay Rays shortstop Taylor Walls (6) and second baseman Richie Palacios (1) react after defeating the against the Cleveland Guardians in game five of the ALCS for the 2026 MLB Playoffs at Progressive Field. Mandatory Credit: David Dermer-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Tampa Bay Rays second baseman Richie Palacios (1) forces out Cleveland Guardians Chase DeLauter (24) and throws to first for a double play in the ninth inning in game five of the of the MLB American League Championship Series at Progressive Field in Cleveland, Ohio, on Sunday, October 18, 2026. The Rays defeated the Guardians 3-1 and have a 3-2 lead in the best-of-seven series. Photo by Aaron Josefczyk/UPI

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두 팀의 만남은 메이저리그 구단 운영 패러다임에 던지는 메시지가 크다.

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밀워키의 사치세 기준 페이롤은 메이저리그 19위(1억 5470만 달러), 탬파베이는 25위(1억 1290만 달러)에 불과하다. 천문학적인 자금을 쏟아붓는 빅마켓 구단들 사이에서 저비용·고효율 데이터 야구와 탄탄한 팜 시스템으로 메이저리그 정상까지 올라선 셈이다.

전력상으로는 '밀워키의 초강력 불펜' vs '탬파베이의 짠물 선발진'의 대결로 요약된다. 포스트시즌 내내 완벽한 구원진을 선보인 밀워키 불펜을 상대로 탬파베이의 선발진이 얼마만큼 이닝을 소화하며 버텨줄지가 시리즈 전체를 가를 핵심 변수다.

Milwaukee Brewers starting pitcher Jacob Misiorowski (32) throws against the Los Angeles Dodgers in the first inning of an MLB National League Championship Series playoff game at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Sunday, October 11, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

Tampa Bay Rays Junior Caminero (13) breaks his bat as he grounds out against the Cleveland Guardians in the fifth inning during game five of the MLB American League Championship Series at Progressive Field in Cleveland, Ohio, on Sunday, October 18, 2026. Photo by Aaron Josefczyk/UPI

선수 대 선수 매치업에서는 양 팀의 차세대 스타들이 눈길을 끈다.

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밀워키가 자랑하는 파이어볼러 주니어 제이콥 미저라우스키의 초강속구와, 탬파베이가 자랑하는 초고속 배트 스피드의 홈런타자 주니어 카미네로의 투타 맞대결이 월드시리즈 명장면을 연출할 최대 관전 포인트로 꼽힌다.

창단 후 단 한 번도 월드시리즈 우승반지를 끼지 못했던 두 스몰마켓 팀의 잔혹사 중 하나는 이번 가을 무조건 끝난다.

우승 경험이 없는 팀끼리의 맞대결은 1980년 필라델피아와 캔자스시티 전 이후 처음. 둘 중 어느 팀이 정상에 서더라도 2015년 캔자스시티 이후 11년 만에 스몰마켓 구단이 우승 트로피를 들어 올리게 된다.

데이터와 기세로 무장한 밀워키가 왕좌에 오를지, 탬파베이가 반전을 쓸지 글로벌 야구 팬들의 시선이 2026 월드시리즈로 집중되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com