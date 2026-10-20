생전 처음 보는 월드시리즈, 가난하지만 경기력 만큼은 보장..."다저스 시대 지나가고, 새 시대 개막"

탬파베이 레이스 주니어 카미네로가 20일(한국시각) 트로피카나필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 6차전에서 7회말 좌월 투런홈런을 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 역사상 가장 가난한 구단들이 맞붙는다. 그러나 최고의 경기력을 갖춘 팀들이 벌이는 월드시리즈에 대한 기대 또한 높다.

내셔널리그(NL) 챔피언 밀워키 브루어스의 월드시리즈 파트너로 탬파베이 레이스가 나서게 됐다.

탬파베이는 20일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(NL) 6차전에서 주니어 카미네로와 얀디 디아즈의 홈런포 2개를 앞세워 7대3으로 승리했다.

Advertisement

시리즈 전적 4승2패로 클리블랜드를 누른 탬파베이는 오는 24일부터 2026년 패권을 놓고 밀워키와 7전4선승제의 월드시리즈를 펼친다.

탬파베이 레이스 프레디 페랄타가 20일(한국시각) ALCS 6차전서 7대3 승리를 이끌고 시리즈 MVP에 선정된 뒤 트로피를 들고 동료들의 축하를 받고 있다. AFP연합뉴스

탬파베이는 2회말 2사 2,3루 찬스에서 리치 팔라시오스가 우중간 2루타를 터뜨리며 주자들을 모두 불러들여 2-0의 리드를 잡았다. 3회 조니 델루카의 희생플라이로 한 점을 보탠 탬파베이는 3-1로 앞선 7회말 무사 1루서 카미네로가 상대 우완 케이드 스미스의 초구 몸쪽으로 떨어지는 84.8마일 스플리터를 잡아당겨 좌측 파울폴 안쪽을 빨랫줄처럼 넘어가는 투런포로 연결해 5-1로 달아났다.

Advertisement

이어 5-3으로 추격을 당한 8회에는 1사 1루에서 디아즈가 우완 헌터 개디스의 75.6마일 몸쪽 체인지업을 통타해 좌측 펜스 뒤 관중석 중단에 꽂히는 투런포를 작렬해 승부에 쐐기를 박았다.

Advertisement

프레디 페랄타가 4회 피칭 도중 포효하고 있다. AFP연합뉴스

탬파베이 선발로 이번 포스트시즌서 에이스 역할을 하고 있는 프레디 페랄타는 5⅓이닝을 5안타 3볼넷 1실점으로 막고 승리투수가 됐다.

Advertisement

페랄타는 지난 14일 2차전에 선발등판해 6이닝 4안타 무실점의 호투로 3대1 승리를 이끈 뒤 3일을 쉬고 17일 4차전에는 두 번째 투수로 나가 ⅔이닝 무안타 무실점으로 홀드를 올린데 이어 이날 6차전에 선발등판해 안정적인 피칭으로 팀 승리를 이끌었다.

이번 ALCS 3경기(선발 2경기)에 등판해 12이닝을 던져 2승, 평균자책점 0.75, 9탈삼진, WHIP 1.25, 피안타율 0.205를 마크한 그는 시리즈 MVP에 선정됐다.

Advertisement

주니어 카미네로가 월드시리즈 진출이 확정된 직후 무릎을 꿇고 양팔을 들어 환호하고 있다. AFP연합뉴스

이로써 1998년 창단한 탬파베이는 2008년과 2020년 월드시리즈에서 각각 준우승에 그친 '한'을 올시즌 최강 전력을 자랑하는 밀워키를 상대로 풀 기회를 잡았다.

이번 월드시리즈는 여러가지 면에서 역사적으로 주목할 만한 의미를 띤다.

우선 두 팀의 전력이다. 밀워키는 정규시즌서 구단 역대 최다인 103승을 올리며 NL 1위를 차지했다. 탬파베이도 98승을 거두고 AL 최다승 팀 자격으로 가을야구 무대에 섰다.

Advertisement

양 리그 정규시즌 승률 1위 팀들이 월드시리즈에서 맞붙는 것은 디비전시리즈가 도입된 1995년 이후 7번째다. 가장 최근 사례는 2년 전인 2024년 LA 다저스와 뉴욕 양키스의 월드시리즈다.

즉 투타, 수비에 걸쳐 각 리그에서 가장 안정적인 팀이 최고의 무대에서 만난다는 얘기다. 깔끔하고 군더더기 없는 승부가 펼쳐질 것으로 예상되는 이유다. 실제 탬파베이는 ALCS 6경기에서 수비 실책을 하나도 저지르지 않았다.

밀워키 브루어스 선수들이 지난 16일(한국시각) LA 다저스를 물리치고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 세리머니를 펼치고 있다. UPI연합뉴스

반면 두 팀은 경제적인 측면에서는 메이저리그 전체를 통틀어 하위권에 속하는 '가난한' 구단들이다.

지난 4월 경제 전문지 포브스가 발표한 메이저리그 구단 가치 랭킹서 밀워키는 21위, 탬파베이는 24위에 랭크돼다. 이 매체가 구단 가치 랭킹을 발표한 1998년 이후 20위 아래의 평가를 받은 팀들이 당해 시즌 월드시리즈에서 맞대결하는 것은 이번이 처음이다.

올 정규시즌 페이롤 부문서도 밀워키는 19위, 탬파베이는 27위로 역시 하위권을 형성했다.

두 팀은 아직 월드시리즈 우승 역사가 없다. 누가 트로피를 들어올리든 해당 연고 도시는 근래 보기 드문 축제 분위기가 연출될 수밖에 없다.

MLB.com은 '1969년 시애틀 파일럿이라는 이름으로 MLB에 합류한 브루어스는 월드시리즈 우승을 차지한 적이 없으며, 1998년 리그에 참가한 레이스 역시 같은 상황'이라며 '다저스의 독주 시대가 지나가고, 이제 새로운 시대가 열리려 한다'고 논평했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com