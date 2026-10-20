'위기의 LG' 또 칼 빼들었다! 눈물의 4삼진 이재원 제외, 4번타자 송찬의[잠실 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. LG 이재원이 훈련을 위해 그라운드로 나서고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/202610.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 벼랑 끝에 몰린 LG 트윈스가 선발 라인업에 또 한번 변화를 줬다.

LG는 20일 잠실야구장에서 KIA 타이거즈와 준플레이오프 3차전을 치른다. LG는 1차전 1대5, 2차전 3대6으로 패해 탈락 위기에 놓였다. 3차전마저 지면 LG의 가을야구도 끝이다.

LG는 박해민(중견수)-오지환(유격수)-오스틴 딘(지명타자)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-문성주(우익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

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1, 2차전 4번타자 중책을 맡았던 문정빈을 6번으로 내리고, 송찬의를 새로운 4번타자로 낙점했다. 송찬의는 1차전에 KIA 에이스 제임스 네일에게 선취 홈런을 뺏는 등 멀티히트 활약을 펼쳤다.

우익수는 문성주가 맡는다. 1차전은 홍창기, 2차전은 이재원에게 맡겼으나 두 선수 모두 낙제점을 받았다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격하는 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회초 2사 1, 2루. 플라이 아웃에 아쉬워하는 LG 문정빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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염경엽 LG 감독은 이재원을 2차전에 선발로 내보내면서 "(이)재원이를 한번 써보자고 그래서. 한 방을 기대하고 있다. 걱정한 게 수비였다. 그것도 언젠가는 경험해야 하는 것이다. 전체적으로 회의한 결과 언젠가는 쓸 것인데, 빨리 쓰라는 의견이 많아서 투입하게 됐다"고 기대감을 보였는데, 4타수 4삼진이라는 참혹한 결과에 이재원은 끝내 눈물을 펑펑 쏟았다.

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LG 선발투수는 카를로스 카라스코다. 올 시즌 KIA 타선을 한 차례 상대했는데 4⅓이닝 7안타 4삼진 4실점에 그쳤다.

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카라스코는 두산 베어스와 와일드카드 결정 1차전에서는 6이닝 1실점 역투를 펼쳤는데, 두산과 KIA 타선의 무게감이 전혀 달라 안심하기는 이르다. 김도영, 해럴드 카스트로, 나성범, 김선빈, 박재현 등을 다 잘 묶어내야 대역전 플레이오프 진출을 기대할 수 있다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 6회초 2사 2루 카라스코가 안재석을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com