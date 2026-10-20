벼랑끝 염갈량의 애타는 호소. "결국 타격에서 이겨야 한다."[잠실 코멘트]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 염경엽 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. LG 오지환이 타격훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/202610.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. LG 오스틴과 문보경이 타격훈련 중 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/202610.20/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]결국 1년 내내 힘들었던 타격이 마지막에 살아나길 바라는 감독이었다.

LG 트윈스 염경엽 감독은 준플레이오프 3차전에서도 승리의 핵심은 타격이라고 목소리를 높였다.

2연패로 탈락 위기에 몰린 LG는 20일 잠실에서 열리는 KIA 타이거즈와의 준PO 3차전에 박해민(중견수)-오지환(유격수)-오스틴 딘(지명타자)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-문성주(우익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 선발 라인업을 구성했다. 문성주가 선발로 나서고, 오지환이 2번으로 올라간 것이 특징.

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염 감독은 "문성주가 최근 훈련할 때 타격감이 좋다고 해서 기용했다"며 "2번 타자가 준PO 뿐만 아니라 올시즌 내내 최대 고민인데 지환이를 어떠냐고 추천해서 한번 써봤다"라고 했다.

1,2차전에서 패한 이유로 결국 타격을 꼽았다. 염 감독은 "1,2차전에서 드러났듯이 결국 타격 싸움에서 이길 수 있어야 한다"면서 "지키는 야구에서는 대등하게 왔다고 생각한다. 결국 우리도 타선에서 2~3명이 물꼬를 터주는 타자들이 나와야 한다. 경기를 풀 수 있는 선수들이 해결을 해줘야 한다"라고 했다.

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4번 타자로 송찬의가 나간 것에 역시 "타격감이 문정빈보다 송찬의가 더 좋은 것 같아서"라고 했고, 오스틴이 지명타자로 나가고 문정빈이 1루수를 보는 것에는 "수비는 문정빈이 더 낫다는 평가들이 있어서 문정빈을 1루수로 내고 있다"라고 밝혔다.

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염 감독은 "결국 핵심은 타선인 것 같다"라며 타격의 부활을 애타게 바랐다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com