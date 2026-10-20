'파격 결단' KIA 왜 대체 불가 선수 제외했나…LG '초전 박살' 기대한 라인업 발표

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회초 2사 1루 SSG 오태곤 안타성 타구를 KIA 중견수 김호령이 잡아내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3차전 굳히기에 들어간다.

KIA는 20일 잠실야구장에서 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전을 치른다. KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리로 플레이오프 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.

KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

Advertisement

LG 선발투수 카를로스 카라스코를 고려한 라인업이다. 카라스코는 올 시즌 우타자 상대 타율 1할8푼5리, 좌타자 상대 타율 2할6푼7리를 기록할 정도로 편차가 컸다.

이범호 KIA 감독은 좌타자 위주로 라인업을 꾸리면서 박정우에게 중견수 중책을 맡겼다. 우타자인 김호령은 일단 벤치 대기. 단기전 수비의 중요성을 고려하면 김호령은 대체 불가한 중견수지만, 빠르게 점수를 뽑는 데 무게를 두고 이날은 라인업에 변화를 줬다. 카라스코가 일찍 교체되거나 수비 강화가 필요할 때 김호령이 투입될 것으로 보인다.

Advertisement

이범호 KIA 감독은 "1, 2차전 하면서 찬스에 우타 대타가 없어서 그 점도 고려했다. LG 존 케네디가 나오거나 그런 중요한 상황에 (김)호령이를 대타로 쓸 생각이다. 카라스코 상대로 좌타자가 더 치기 편하기도 하고, (염경엽 LG 감독이) 카라스코 케네디 손주영으로 끝내려고 하시지 않을까 싶어서 유리한 방법을 찾다 보니 왼쪽 먼저 쓰고 (김)태군 호령이를 좌투수에 대타로 쓰는 그림을 생각하고 있다"고 설명했다.

Advertisement

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 2사 3루 KIA 박정우가 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 5회초 카라스코가 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

KIA 선발투수는 시라카와 케이쇼다. 이범호 감독은 일찍이 시라카와를 준플레이오프 3차전 선발로 낙점하고, 마음 단단히 먹고 준비하길 당부했다.

Advertisement

KIA는 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러의 활약에 힘입어 2승을 먼저 챙길 수 있었다. 네일은 7이닝 1실점, 올러는 6이닝 2실점을 기록하며 기대에 부응했다. 이제는 시라카와가 응답할 차례다.

시라카와가 가능한 긴 이닝을 끌어주는 게 최상의 시나리오지만, 일찍 흔들릴 경우 롱릴리프로 붙일 투수들을 충분히 확보해 뒀다. 상황에 따라 이의리 김태형 황동하 등이 대기할 예정이다.

Advertisement

KIA는 3차전에 빠르게 시리즈를 끝내고, 삼성 라이온즈와 플레이오프를 대비하려 한다. KIA가 준플레이오프를 통과하면 구단 역대 최초 역사를 쓴다. 이전 4차례 준플레이오프에서는 모두 탈락의 쓴맛을 봤다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 선발 시라카와가 5회 SSG 선두타자 임근우에게 볼넷을 허용한 직후 마운드에서 내려오고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com