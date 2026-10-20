'파격 결단' KIA 왜 대체 불가 선수 제외했나…LG '초전 박살' 기대한 라인업 발표

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3차전 굳히기에 들어간다.
KIA는 20일 잠실야구장에서 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전을 치른다. KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리로 플레이오프 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.
KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.
LG 선발투수 카를로스 카라스코를 고려한 라인업이다. 카라스코는 올 시즌 우타자 상대 타율 1할8푼5리, 좌타자 상대 타율 2할6푼7리를 기록할 정도로 편차가 컸다.
이범호 KIA 감독은 좌타자 위주로 라인업을 꾸리면서 박정우에게 중견수 중책을 맡겼다. 우타자인 김호령은 일단 벤치 대기. 단기전 수비의 중요성을 고려하면 김호령은 대체 불가한 중견수지만, 빠르게 점수를 뽑는 데 무게를 두고 이날은 라인업에 변화를 줬다. 카라스코가 일찍 교체되거나 수비 강화가 필요할 때 김호령이 투입될 것으로 보인다.
이범호 KIA 감독은 "1, 2차전 하면서 찬스에 우타 대타가 없어서 그 점도 고려했다. LG 존 케네디가 나오거나 그런 중요한 상황에 (김)호령이를 대타로 쓸 생각이다. 카라스코 상대로 좌타자가 더 치기 편하기도 하고, (염경엽 LG 감독이) 카라스코 케네디 손주영으로 끝내려고 하시지 않을까 싶어서 유리한 방법을 찾다 보니 왼쪽 먼저 쓰고 (김)태군 호령이를 좌투수에 대타로 쓰는 그림을 생각하고 있다"고 설명했다.
KIA 선발투수는 시라카와 케이쇼다. 이범호 감독은 일찍이 시라카와를 준플레이오프 3차전 선발로 낙점하고, 마음 단단히 먹고 준비하길 당부했다.
KIA는 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러의 활약에 힘입어 2승을 먼저 챙길 수 있었다. 네일은 7이닝 1실점, 올러는 6이닝 2실점을 기록하며 기대에 부응했다. 이제는 시라카와가 응답할 차례다.
시라카와가 가능한 긴 이닝을 끌어주는 게 최상의 시나리오지만, 일찍 흔들릴 경우 롱릴리프로 붙일 투수들을 충분히 확보해 뒀다. 상황에 따라 이의리 김태형 황동하 등이 대기할 예정이다.
KIA는 3차전에 빠르게 시리즈를 끝내고, 삼성 라이온즈와 플레이오프를 대비하려 한다. KIA가 준플레이오프를 통과하면 구단 역대 최초 역사를 쓴다. 이전 4차례 준플레이오프에서는 모두 탈락의 쓴맛을 봤다.
잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com