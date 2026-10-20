'총력전 예고' KIA 드디어 이 선수 출격 준비한다…"PS 1차전이라 생각하고 빡빡하게"

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "포스트시즌 1차전이라 생각하고 빡빡하게 운영할 생각이다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 20일 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전을 앞둔 각오를 밝혔다. KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리를 거둬 플레이오프 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.

선발투수 시라카와 케이쇼의 호투가 관건. 이범호 감독은 시라카와의 1회 투구 내용과 구위를 보고 추후 투수 운용 계획을 잡을 생각이다. 일단 이의리 김태형 정해영 등이 조기 강판을 대비한다.

Advertisement

이 감독은 "포스트시즌 1차전이라 생각하고 빡빡하게 운영할 생각이다. 1~2회 어떻게 던지는지 체크한 뒤에 빠른 교체가 필요하다 생각하면 (이)의리 (김)태형이 (정)해영이를 초반에 올려 5회까지 대등한 경기하고 필승조 쓰는 방안을 생각 중이다. 시라카와가 1회부터 어떤 피칭을 하는지 체크해야 할 듯하다. 1회부터 마지막 회라 생각하고 던지라고 이야기했다. 공 좋으면 밀어붙이고, 힘들겠다 싶으면 빠른 교체를 생각하겠다"고 밝혔다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA 이범호 감독이 경기 전 인터뷰를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이의리는 시라카와가 기대를 충족해도 등판을 대기한다. 좌완 필승조 곽도규가 LG에서 가장 까다로운 좌타자 박해민을 묶는 데 실패하는 상황. 중요한 상황에서 박해민을 막는 원포인트로 이의리를 기용할 계획이다. 이의리는 정규시즌 박해민 상대로 3타수 2안타 1타점을 기록했다.

Advertisement

이 감독은 "시라카와가 길게 던지면 상황에 따라서 나가는 선수들이 나갈 것이다. 이기는 경기에 (곽)도규가 박해민이 (LG에서) 가장 잘 치고 있는데 계속 맞았다. 의리를 한번 내볼까 생각은 하고 있다. 초반에 시라카와가 흔들리면 의리 태형 해영이로 5회까지 버텨야 한다. 잘 풀리면 박해민 타석에 의리를 생각 중"이라고 설명했다.

Advertisement

곽도규를 향한 믿음은 여전하다. 박해민이 아닌 타자와 승부에서는 여전히 경쟁력이 있다고 판단한다.

Advertisement

이 감독은 "박해민이 잘 치는 것이다. 도규가 가진 구종도 좋고, 싸움은 잘한 것 같은데 워낙 박해민의 컨디션이 좋아서 좋은 콘택트로 안타를 만드는 듯하다. 도규가 왼쪽 상대로 잘 던졌다. 신경 쓰지 않는다. 박해민의 컨디션이 좋아서 의리로 변화를 생각하는 것이지 도규가 박해민에게 안타 맞아서 (변화를) 준비하는 것은 아니다. 오늘(20일)은 박해민에게는 웬만하면 안 붙이고, 다른 좌타자일 때 붙일까 생각 중"이라고 했다.

KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

Advertisement

2차전에 오른팔 부위에 사구를 맞은 김도영은 전혀 몸 상태에 이상이 없다.

이 감독은 "안 좋았으면 말했을 텐데, 트레이닝 파트에서 이야기가 없다. (김)도영이도 전혀 문제없다고 했다. 혹시나 팔꿈치 맞으면 통증이 올라올까 걱정했는데, 어제 하루 쉬면서 잘 치료한 것 같다. 별문제 없다"고 밝혔다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA 김도영이 수비훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com