"팀엔 3차전만 있고 내겐 4차전 있다"…양현종 '선발 준비'하면서 "오늘 끝나라" 외치는 大투수 [잠실 현장]

KIA 양현종이 20일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전 경기에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다. 고재완기자 star77@sportschosun.com

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "팀에겐 4차전 없지만, 내겐 4차전 있다."

산전수전 다 겪은 '대투수'의 품격과 베테랑의 무게감은 인터뷰 한마디 한마디마다 묵직하게 묻어났다.

KIA 타이거즈가 광주 1, 2차전을 쓸어 담고 2연승으로 플레이오프 진출을 눈앞에 둔 20일 서울 잠실야구장. LG 트윈스와의 준플레이오프(5전3선승제) 3차전을 앞두고 만난 KIA 양현종(38)의 표정에는 여유와 결연함이 교차했다.

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'원투펀치' 제임스 네일과 애덤 올러에 이어 이날 3차전에는 시라카와 케이쇼, 4차전이 있다면 양현종이 선발 등판할 예정이다. 4차전 등판을 준비 중인 양현종. 혹시 모를 내일의 출격을 위해 빈틈없이 몸을 풀면서도, 동료들이 오늘 3연승 스윕으로 준플레이오프를 끝내고 하루라도 빨리 플레이오프 준비에 들어가길 간절히 바라는 '맏형의 진심'을 전했다.

KIA는 안방 광주에서 열린 1, 2차전을 모두 승리로 장식하며 시리즈 전적 2-0의 절대적 우위를 점했다. 단 1승만 더 보태면 정규시즌 2위 삼성이 기다리는 대구 플레이오프 무대로 직행한다.

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4선발로 대기 중인 양현종은 후배들의 맹활약에 연신 고마움을 표했다.

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양현종은 "어차피 1, 2차전은 올러와 네일이 나가는 게 확실시됐기 때문에 저도 3선발일지 4선발일지 생각하고 있었다"라며 "4선발 결정을 받았을 때는 LG가 워낙 강팀이라 원사이드하게 갈 거라곤 전혀 생각 못 했다. 무조건 1승2패나 2승1패 상황에서 4차전에 등판할 거라 마음의 준비를 하고 있었다"라고 털어놨다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 양현종. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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이어 투수로서 등판 욕심을 내려놓은 솔직한 속내를 밝혔다. "나도 당연히 투수니까 마운드에 올라가서 공을 던지고 싶다. 하지만 시리즈는 오늘 끝내는 게 팀을 위해 가장 좋다. 이 좋은 분위기 속에서 3차전으로 시리즈를 매듭짓고 플레이오프를 준비해야 선수들도 체력적·정신적 부담을 덜 수 있다. 모든 선수들의 바람대로 오늘 기분 좋게 끝내고 다 같이 광주로 내려갔으면 좋겠다."

오늘 3차전에서 승리하면 양현종의 준플레이오프 등판은 없다. 하지만 승부의 세계는 한 치 앞을 알 수 없다. 혹시라도 3차전에서 패해 4차전이 열리게 된다면, 잠실 마운드에 올라갈 선발 투수는 바로 양현종이다. 양현종은 "4차전이 열릴 수도, 안 열릴 수도 있지만 나는 무조건 내일 등판한다고 생각하고 준비하고 있다"라며 "LG는 언제든 뒤집을 수 있는 저력 있는 팀이다. 1승1패나 2승1패를 생각했지, 3연승으로 끝날 거라 지레짐작하고 나태해져선 안 된다"라고 목소리를 높였다.

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이어 사령탑 이범호 감독을 향한 깊은 책임감을 드러냈다.

"벼랑 끝 4차전이라는 엄청난 중압감을 감독님이 어린 후배 투수들에게 맡길 수는 없지 않나. 그 무거운 짐을 짊어지는 것이 바로 베테랑의 역할이다. 오늘 3차전에서 끝나길 간절히 응원하겠지만, 만에 하나 내일 경기를 해야 한다면 마운드에서 내 모든 것을 쏟아부을 준비는 끝났다."

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 양현종. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com