"한국시리즈보다 더 힘든 경기였다"…시즌 최종전, 양현종 5회 끝나고 스스로 마운드 내려온 이유 [잠실 현장]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 양현종. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "솔직히 제 개인적으로는 과거 한국시리즈 2차전 때보다 그 경기가 훨씬 더 부담스러웠다."

KBO리그 통산 최다 이닝을 향해 쉼 없이 달려가는 '리빙 레전드' 대투수도 팀의 운명이 걸린 단 한 판의 승부 앞에서는 자신의 모든 자존심과 기록, 이닝 욕심을 가차 없이 내려놨다.

2026시즌 정규시즌 144번째 최종전. 준플레이오프 직행 티켓이 걸려 있던 단두대 매치에서 KIA 타이거즈를 3위로 이끈 양현종(38)의 숨겨진 '자진 강판' 비하인드 스토리가 뒤늦게 알려져 잔잔한 감동을 주고 있다.

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지난 정규시즌 최종전은 KIA에게 정규시즌 전체를 통틀어 가장 잔인하고도 절박한 승부처였다. 승리하면 3위를 확정 지어 와일드카드 결정전을 건너뛰고 준플레이오프에 직행하지만, 패하면 4위로 주저앉아 험난한 가을야구 가시밭길을 걸어야 하는 외나무다리 대결이었다.

그 절체절명의 마운드에 선발로 오른 투수는 팀의 상징인 양현종이었다. 산전수전 다 겪으며 한국시리즈 우승 트로피까지 들어 올렸던 베테랑이었지만, 그날의 마운드는 야구 인생을 통틀어 가장 무거운 짐으로 다가왔다.

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양현종은 "솔직히 내 개인적으로는 과거 한국시리즈 2차전보다 이 경기가 훨씬 더 부담스러웠다"라고 당시를 털어놨다.

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이어 그 이유에 대해 "한국시리즈 2차전은 설령 내가 패전투수가 되더라도 시리즈 자체가 끝나는 게 아니지 않나. 하지만 그날 경기는 3위로 준플레이오프에 직행하느냐, 4위로 떨어져 와일드카드전부터 치러야 하느냐의 갈림길이었다"라며 "꼭 이겨야겠다는 마음보다 '여기서 지면 진짜 안 된다'는 부담감이 너무나 컸다. 다행히 야수들과 불펜 투수들이 잘 도와줘서 승리할 수 있었다. 올 시즌 팀에 내가 가장 큰 보탬이 된 순간이었다"라고 돌아봤다.

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이날 경기의 하이라이트는 스피드건에 찍힌 구속이 아니었다. 바로 5회를 마친 뒤 더그아웃에서 일어난 양현종의 '자진 강판' 요청이었다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 양현종. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

평소의 양현종은 KBO리그를 대표하는 '철완'이자 이닝 이터다. 5회를 마치고 투구 수가 제법 쌓여도 늘 코칭스태프에게 "6회에도 올라가겠다", "이닝을 더 책임지겠다"며 마운드를 고집하던 투수였다. 선발 투수로서의 책임감과 자존심이 누구보다 강했기 때문이다.

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하지만 올해 144번째 승부에서는 달랐다. 양현종은 오직 '팀의 승리' 하나만을 바라보고 있었다.

양현종은 "구속을 떠나서 정말 모든 공을 1구 1구 전력으로 쥐어짜 던졌다. 어떻게든 5회까지는 내 모든 힘을 다 쏟아붓고 막아내겠다는 생각뿐이었다"라고 회상했다.

이어 숨겨진 교체 비하인드를 털어놓았다. "원래 저는 항상 이닝 욕심이 많아서 5회 끝나면 코치님께 6회도 나가겠다고 말하는 스타일이다. 그런데 그날은 5회가 끝나자마자 제가 코치님께 먼저 말씀드렸다. '코치님, 저보다 구위 좋은 중간 투수들이 나가는 게 훨씬 나을 것 같습니다. 저는 5회까지 다 쏟아부어서 이제 힘이 없습니다'라고 솔직하게 말씀드렸다."

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자신의 손으로 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)를 완성하고 승리 요건을 더 굳히고 싶다는 개인적인 욕심을 완벽하게 지워버린 순간이었다.

경기는 양현종의 결단대로 불펜 필승조가 이어 던지며 완벽한 승리로 끝이 났고, KIA는 당당히 3위로 준플레이오프 직행을 확정 지었다.

경기가 끝난 뒤 열린 식사 자리. 양현종의 솔직한 고백을 들었던 코치들이 감동을 받았다는 후문. 양현종은 "시합 끝나고 코치님들과 밥을 먹는데, 코치님들께서 그 말에 정말 울컥하셨다고 하더라"라며 당시의 따뜻한 분위기를 전했다.

그는 "코치님들께서 '어찌 됐건 네가 베테랑으로서 팀이 이기기 위해 무엇을 해야 하는지 정확히 알고 있었고, 그 이닝 욕심을 내려놓고 행동으로 옮겨줘서 너무 고맙고 울컥했다'고 말씀해 주셨다"라며 "올 시즌을 통틀어 '내가 팀을 위해 정말 헌신하고 보탬이 됐구나'라고 느낀 가장 뿌듯한 순간이었다"라고 밝은 미소를 지어 보였다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com