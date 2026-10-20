'악의 제국' 욕하면서도 다 본다…다저스가 야구 망친다고? 싹쓸이 굴욕에도 역대급 찍었다

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani celebrates his three run home during the second inning of game four of the MLB National League Championship Series playoffs at Dodger Stadium in Los Angeles, California, on Thursday, October 15, 2026. Photo by Caroline Brehman/UPI

The Los Angeles Dodgers watch during the eighth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 이종서 기자] "팬들은 LA 다저스의 경기를 시청한다."

미국 '다저스 네이션'은 20일(이하 한국시각) '메이저리그가 직장폐쇄 위기로 향하는 가운데 구단주들은 샐러리캡 도입의 명분으로 다저스의 막대한 지출을 꼬집을 것이다. 하지만 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)의 기록적인 시청률 수치는 오히려 정반대의 진실을 말해주고 있다'고 전했다.

'다저스 네이션'은 '미국 스포츠 전문 매체 폭스의 집계에 따르면, 이번 NLCS는 폭스와 FS1을 합쳐 경기당 평균 753만 3000명의 시청자를 끌어모았다. 이는 2015년 이후 모든 방송사를 통틀어 가장 높은 리그 챔피언십시리즈 평균 시청률'이라며 '시리즈 스윕으로 다저스의 탈락이 사실상 확정적이었던 4차전조차 평균 613만 5000명이라는 놀라운 시청자 수를 기록했다. 이는 다저스라는 매력적인 악당이 그들의 시리즈 승리 가능성과 무관하게 얼마나 폭발적인 대중의 관심을 불러일으키는지 증명하는 대목'이라고 조명했다.

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다저스는 최근 막강한 자본력을 앞세워 새로운 '악의 제국'으로 불리고 있다. '다저스 네이션'은 '다저스가 야구를 망치고 있다는 비아냥 섞인 수식어는 그들이 리그 연봉 지출 1위를 굳건히 지키며 최근 6년간 3번의 월드시리즈 정상에 오르는 왕조를 구축하는 동안 더욱 거세졌다'라며 '오직 뉴욕 메츠만이 견줄 수 있는 막대한 자금력을 앞세워 다저스는 지난 5년 동안 태너 스캇, 에드윈 디아즈, 카일 터커, 프레디 프리먼 등 초특급 스타들을 싹쓸이하며 전력의 빈틈을 완벽하게 메웠다'고 했다.

이어 '다저스 프런트가 보이지 않는 곳에서 수많은 노력을 기울였음에도 불구하고, 이 천문학적인 대형 계약들이 모든 헤드라인을 앗아갔다. 구단 간의 지출 제한을 주장하는 스몰 마켓 팬들의 분노를 자극했다'고 바라봤다.

Los Angeles Dodgers fans react as the Dodgers trail the Milwaukee Brewers 5-4 in the seventh inning during game four of the MLB National League Championship Series at Dodger Stadium in Los Angeles, California, on Thursday, October 15, 2026. Photo by Caroline Brehman/UPI

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매체는 '오는 12월 현행 노사 단체협약(CBA)이 만료되면, 각 구단주들은 다저스의 무자비한 지출과 성공을 야구 생태계를 파괴하는 주범으로 몰아가려 혈안이 될 것'이라고 덧붙였다,

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'돈의 힘'을 앞세워 메이저리그 생태계를 교란시킨다는 비난을 받고 있지만, 결국 팬들은 다저스의 경기를 본다는 것이 매체의 논리다. 매체는 '아이러니하게도 팬들은 다저스의 결과가 어떻든 기꺼이 그들의 경기를 시청한다'며 '폭스는 지난해 2025년 다저스의 월드시리즈 우승 당시 역대급 시청률 대박을 터뜨렸다. 올해 다저스의 3연패 도전 과정에서도 또다시 시청률 신기록을 작성하며 현재 메이저리그라는 콘텐츠가 얼마나 강력한 파급력을 지녔는지 입증했다'고 강조했다.

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아울러 '올해 월드시리즈는 밀워키 브루어스가 선착한 가운데, 클리블랜드 가디언스나 탬파베이 레이스 중 한 팀이 파트너로 나서는 두 스몰 마켓 팀의 맞대결로 치러진다'며 '구단주들은 어떻게든 다저스를 탓하려 한다. 그러나 현실적으로 다저스는 야구계와 스몰 마켓 팀들에게 엄청난 이점을 제공하고 있다. 팬들이 그토록 무너지길 간절히 바라는 악당으로서 리그 흥행을 이끌고 있다'고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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