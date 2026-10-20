'캡틴의 선취포' KIA, PO 진출+역대 최초 역사 보인다!…나성범 올해 PS 첫 홈런 작렬[잠실 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 나성범이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 캡틴 나성범이 팀을 플레이오프로 한 발짝 더 이끄는 한 방을 터트렸다.

나성범은 20일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전에 5번타자 우익수로 선발 출전했다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 2회초 선두타자로 나선 나성범은 LG 선발투수 카를로스 카라스코의 직구를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 나성범의 올해 포스트시즌 첫 홈런이다.

이범호 KIA 감독은 3차전에서 끝내기 위한 필승 라인업을 꾸렸다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)이 선발출전했다.

우타자에 강한 카라스코의 특성을 고려해 좌타자 7명을 집중 배치했고, 좌타자 나성범이 한 방을 터트렸다.

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KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리로 플레이오프 진출까지 단 1승만 남겨뒀다. 나성범의 홈런이 KIA의 3전 전승 플레이오프 진출과 구단 역대 최초 준플레이오프 통과 역사를 쓸지 궁금증을 자아낸다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 나성범이 선제 솔로홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com