'대참사' 실책 하나에 이런 후폭풍이...LG 침몰 위기, 1-0 이 7-0으로 [준PO3 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 한준수를 1루 실책으로 내보낸 문정빈과 카라스코가 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 실책 하나가 불러온 대참사.

LG 트윈스가 셧아웃 탈락 위기에 처했다. 큰 경기, 실책 하나가 흐름을 바꾼다고 하는데 LG가 1루수 문정빈의 실책에 울어야 했다.

LG는 20일 잠실구장에서 KIA 타이거즈와 준플레이오프 3차전을 치르고 있다. 광주 원정 2연전에서 2연패를 했기에, 벼랑 끝에 몰린 LG는 무슨 수를 써서라도 이겨야 하는 경기.

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하지만 초반부터 좋지 않았다. 선발 카라스코가 2회 KIA 선두 나성범에게 선제 솔로포를 허용한 것.

여기까지는 괜찮았다. 홈런 맞을 수 있고, 1점은 충분히 뒤집을 수 있는 점수.

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카라스코는 이어 등장한 김선빈을 중견수 플라이로 처리하며 안정을 찾는 듯 했다. 그리고 한준수를 1루 땅볼로 유도했다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

여기서 생각지 못한 변수가 발생했다. 바운드가 조금 어렵게 튀기는 했지만, LG 1루수 문정빈이 공을 더듬으며 한준수를 살려주고 만 것. 명백한 실책이었다. 프로 경기라면 무조건 땅볼로 처리해야 할 공이었다.

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이 실책의 후폭풍은 대단했다. 8번 김규성 상대 2S 우위를 점하고도 연속 볼을 던지더니 포크볼을 던지다 중전안타를 맞았다. 이 상황에 당황했는지 카라스코의 제구가 극도로 흔들리기 시작했다. 9번 하주석에게 허무하게 볼넷을 내주고 말았다.

투구수가 늘어나며 구위는 점점 떨어지기 시작했다. 1회 첫 타석 9개의 볼을 던지게 하며 카라스코의 힘을 뺐던 톱타자 박정우는 두 번째 타석 욕심내지 않고 카라스코의 컷패스트볼을 밀어 적시타를 만들어냈다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

LG는 카라스코를 조기 교체하는 승부수를 던졌지만, 이어 등장한 좌타자 킬러 케네디가 박재현에게 1타점 안타를 허용했다. LG쪽은 완전히 힘이 빠지는 순간.

우타자에게 극명한 약점을 보이는 케네디지만, LG는 또 투수를 바꿀 수 없었다. 결과는 최악이었다. 케네디는 김도영에게 통한의 만루포를 허용하고 말았다.

문정빈의 실책 하나가 1-0이어야 할 경기를 7-0으로 만들어버리고 말았다. 안그래도 기가 꺾인 LG가 일찌감치 경기를 포기할 분위기가 만들어져버렸다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com