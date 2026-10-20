'소름돋는 만루포!' KIA 슈퍼스타 김도영 145.8m 초대형 신기록, '2회 7득점 대폭발' 거의 대구 도착했다[잠실 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 초대형 사고를 쳤다. 만루 홈런으로 LG 트윈스의 반격 의지를 완전히 꺾었다.

김도영은 20일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전에 3번타자 3루수로 선발 출전해 홈런왕의 위엄을 보여줬다.

0-0으로 맞선 2회초 KIA 타선이 터지기 시작했다. 선두타자 나성범이 중월 선취 솔로포를 터트리며 LG 선발투수 카를로스 카라스코를 흔들기 시작했다.

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1사 후 한준수가 1루수 땅볼로 물러나는 듯했는데, LG 1루수 문정빈의 포구 실책 덕에 출루했다. 이 실책이 엄청난 스노우볼이 됐다. 김규성의 안타와 하주석의 볼넷으로 1사 만루 기회로 연결됐다. 박정우가 좌전 적시타를 쳐 2-0으로 거리를 벌리며 카라스코를 끌어내렸다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

LG가 좌완 존 케네디로 마운드를 교체한 가운데 박재현이 좌전 적시타를 날려 3-0이 됐다. 그리고 계속된 1사 만루 김도영 타석. 김도영은 볼카운트 1B1S에서 케네디의 직구플 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 만루포로 연결했다. 비거리도 145.8m에 이르는 초대형 홈런이었다.

비거리 145.8는 준플레이오프 역대 최장 비거리 신기록이다. 종전 기록은 135m. 2019년 키움 히어로즈 박병호가 LG 트윈스와 4차전에서 친 것 외에 2차례 더 있었다.

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아울러 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이를 이뤘다. KBO 기록원이 측정한 2000년 이후 기준이다.

KIA는 단숨에 7-0까지 달아나면서 삼성 라이온즈와 플레이오프가 열리는 대구행 티켓을 거의 거머쥐었다. KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리로 플레이오프 진출까지 단 1승만 남겨둔 상태다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com