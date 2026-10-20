'벼랑 끝의 끝에 몰렸다.' 카라스코, 케네디 너희들마저... 순식간에 0-7 LG 진짜 마지막인가[잠실 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 선발 카라스코가 2회 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 한준수를 1루 실책으로 내보낸 문정빈과 카라스코가 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 벼랑 끝의 끝에 몰렸다.

믿었던 마지막 보루인 카를로스 카라스코마저 조기 강판됐다.

카라스코는 20일 잠실에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 3차전에 선발등판해 1⅓이닝 동안 3안타(1홈런) 2볼넷 5실점(4자책)을 기록하고 마운드를 내려갔다.

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카라스코는 지난 14일 열린 두산 베어스와의 와일드카드 결정전에서 선발등판해 6이닝 동안 4안타 1볼넷 3탈삼진 1실점의 호투로 팀의 4대1 승리를 이끌고 준PO에 올려놓았다.

5일 휴식 후 준PO 3차전에서 벼랑끝에 몰린 팀의 반격을 위해 나섰지만 쉽지 않았다.

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1회초는 선두 박정우에게 볼넷을 허용했지만 이후 3명의 타자를 모두 잡아내며 무실점으로 넘겼다.

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하지만 2회초를 넘기지 못했다. 선두 5번 나성범에게 선제 솔로포를 맞았다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 147.9㎞의 직구가 한가운데로 몰렸고 나성범이 이를 놓치지 않고 강하게 때린 것이 가운데 담장을 넘어갔다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 케네디가 김도영에 만루홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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수비도 카라스코를 도와주지 못했다. 1사후 한준수의 1루수앞 땅볼을 1루수 문정빈이 제대로 잡지 못하는 실책을 했다. 8번 김규성의 중전안타로 1사 1,2루가 됐고 카라스코는 급격히 흔들렸다.

장타력이 있는 하주석에겐 연속 볼 4개를 던져 스트레이트 볼넷.

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1사 만루에서 박정우에게 짧은 좌전안타를 맞아 0-2가 되고 1사 만루의 위기가 계속됐다.

결국 LG 벤치는 분위기를 바꾸기 위해 투수를 존 케네디로 교체했다.

하지만 이미 흐름을 잡은 KIA를 LG는 막지 못했다.

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박재현이 좌전안타로 1점을 더했고, 김도영이 가운데 담장을 넘기는 만루홈런을 날렸다. 단숨에 0-7.

카라스코의 실점이 5점까지 늘어났다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com