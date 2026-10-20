[오피셜] '잠실이 흔들, 피치컴이 안들려요'…PS 41G연속 매진 대기록 '취소표도 못구해요'

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 가을야구 열기가 잠실을 완벽하게 집어삼켰다. 준플레이오프 3차전이 열린 잠실야구장의 2만3650석이 빈틈없이 꽉 들어차며 매진을 기록했다.

한국야구위원회(KBO)는 20일 서울 잠실구장에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 KBO 준플레이오프5전 3선승제) 3차전 입장권 2만 3650장이 경기 시작 전 전량 매진됐다고 공식 발표했다.

이로써 올 시즌 포스트시즌은 광주에서 열린 준플레이오프 1, 2차전에 이어 이날 잠실 3차전까지 3경기 연속 매진을 이어갔다. 2026 포스트시즌 3경기 누적 관중은 8만5100명을 돌파했다.

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KBO리그 포스트시즌의 전 경기 매진 신화는 해를 넘겨서도 계속되고 있다. 이날 잠실 3차전 매진으로 포스트시즌(PS) 연속 매진 기록은 무려 '41경기'로 늘어났다. 지난 2023년 11월 7일 잠실에서 열린 LG 트윈스와 KT 위즈의 한국시리즈 1차전을 시작으로 출발한 포스트시즌 매진 행진은 2024년, 2025년을 거쳐 2026년 가을까지 단 한 경기도 빠짐없이 만원 관중을 동원하는 전무후무한 대기록을 써 내려가고 있다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

준플레이오프 무대로 좁혀봐도 티켓 파워는 압도적이다. 이번 3차전 매진으로 준플레이오프 연속 경기 매진 기록은 '12경기'로 늘어났다. 지난 2024년 준플레이오프 1차전부터 시작된 매진 행진이 올 시즌 준PO 1,2,3차전까지 고스란히 이어졌다.

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정규시즌 1000만 관중 시대를 활짝 열어젖힌 KBO리그의 뜨거운 열기가 가을 단기전 무대에서도 고스란히 폭발하고 있는 셈이다. 특히 전통의 전국구 인기 구단이자 디펜딩 챔피언인 LG 트윈스와 파죽의 2연승으로 기세를 올린 KIA 타이거즈의 맞대결인 만큼, 경기 시작 수 시간 전부터 잠실구장 일대는 취소표를 구하려는 야구팬들로 발 디딜 틈 없이 인산인해를 이뤘다.

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2만3650명의 만원 관중이 뿜어내는 열기 속에 3차전 승부는 그 어느 때보다 뜨겁게 타오르고 있다.

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한편 이날 경기는 나성범의 솔로포와 김도영의 만루포에 힘입어 KIA가 LG에 3회까지 7-0으로 앞서고 있다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 나성범이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

고재완 기자 star77@sportschosun.com