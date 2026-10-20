대충격 오타니, 저런 모습 처음본다! → 프런트에 기싸움 걸었나. 전 고위관계자의 시선

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) celebrates after hitting a three-run home run in the second inning during game four of the MLB National League Championship Series at Dodger Stadium in Los Angeles, California, on Thursday, October 15, 2026. Photo by Caroline Brehman/UPI

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] "그토록 감정을 드러내는 모습을 본 적이 없었다."

메이저리그 단장 출신 짐 보든이 오타니의 오버액션에 깜짝 놀랐다. 구단과 비하인드 스토리가 있었다고 주장했다.

일본매체 도쿄스포츠는 20일 '오타니가 4차전 3점 홈런을 친 뒤 울부짖은 이유, 전 단장이 밝혔다'고 보도했다.

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LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 시즌 막바지부터 가을야구까지 계속 부진했다. 오타니는 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십 시리즈 4차전에 홈런을 폭발했다. 오타니는 평소 보다 과장된 세리머니를 펼쳐 눈길을 끌었다. 그러나 다저스는 4패 탈락했다.

도쿄스포츠는 '오타니가 NLCS 4차전 홈런 직후 감정을 폭발시켰다. 그는 리드를 4점으로 벌리는 호쾌한 3점 홈런을 때렸다. 양 손을 치켜들고 방망이를 내던지며 더그아웃을 가리키고 몇 번이나 포효하는 등 과거에 본 적이 없는 감정을 폭발시켰다'고 묘사했다.

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보든은 스포츠 프로그램 '파울 테리토리'에 출연해 오타니가 왜 그랬는지 분석했다. 보든은 신시내티 레즈와 워싱턴 내셔널스에서 단장을 역임한 현장 출신 전문가다.

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보든은 경기 전 오타니와 구단 사이에 출전 여부를 두고 갈등이 있었다고 밝혔다.

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보든은 "앤드류 프리드먼 사장과 브랜든 곰스 단장을 비롯해 데이비드 로버츠 감독과 오타니 그리고 에이전트까지 동석해 이야기를 나눴다. 그들은 오타니를 쉬게 하려고 했다. 오타니가 그들을 설득했다. 오타니가 자신의 주장을 관철했다. 그 경기 선발 출전을 따냈다"고 말했다.

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

다저스는 타격 슬럼프에 빠진 오타니를 선발 명단에서 제외하려고 했다. 오타니가 출전 의지를 강력하게 피력한 것이다. 그리고 홈런을 때렸다.

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보든은 "그렇기 때문에 홈런을 쳤을 때 그토록 감정을 드러낸 것이다. 그렇게 감정을 드러내는 오타니를 나는 본적이 없다"고 혀를 내둘렀다.

물론 오타니는 공개 석상에서는 말을 아꼈다. 그는 "선발 출전을 결정하는 것은 감독의 일이다. 언제 출전해도 경기력을 보여줄 수 있도록 모두가 준비하고 있다고 생각한다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com