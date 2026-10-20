오타니 등장곡 틀어놓고 NL '우승 파티 추태' 부린 밀워키, TB에선 누가 표적일까?

밀워키 브루어스 잭슨 추리오가 지난 16일(한국시각) NLCS 4차전서 LA 다저스를 물리치고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 클럽하우스에서 열린 NL 우승 세리머니 도중 동료에게 맥주를 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 LA 다저스를 누르고 월드시리즈 진출을 확정한 직후 클럽하우스에서 열린 NL 우승 세리머니에서 오타니 쇼헤이의 타석 등장곡을 틀어놓고 기쁨을 만끽한 것으로 드러난 가운데 AL 챔피언에 오른 탬파베이 레이스를 창단 첫 패권을 다툴 상대로 맞게 됐다.

탬파베이는 20일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 6차전에서 주니어 카미네로와 얀디 디아즈의 홈런포 2개를 앞세워 7대3으로 승리했다.

시리즈 전적 4승2패로 클리블랜드를 누른 탬파베이는 오는 24일부터 2026년 패권을 놓고 밀워키와 7전4선승제의 월드시리즈를 펼친다.

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밀워키는 올시즌 탬파베이와의 3연전서 2승1패로 우위를 나타냈다. 그런데 탬파베이에는 오타니처럼 밀워키가 복수심을 불태우며 타도해야 할 대상이 딱히 없다.

탬파베이 빅터 메사 주니어와 주니어 카미네로가 AL 우승을 확정한 뒤 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

야후스포츠는 이날 '다저스가 붕괴된 뒤 오타니 쇼헤이가 브루어스 선수들의 노골적인 세리머니의 표적이 됐다'는 제목의 기사에서 이같은 사연을 소개했다.

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밀워키는 지난 16일 다저스타디움에서 열린 NLCS 4차전서 6대4로 역전승을 거두고 시리즈 전적 4승으로 월드시리즈에 진출했다.

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1982년 이후 44년 만에 NL 챔피언에 등극한 밀워키는 경기가 끝난 직후 다저스타디움 원정팀 클럽하우스에서 맥주와 샴페인을 터뜨리며 마이클 부블레의 '필링 굿(Feeling Good)'을 틀어놓고 승리의 기쁨을 만끽했다는 것이다.

오타니 쇼헤이가 NLCS 4차전서 2회말 우중간 스리런포를 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

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캐나다 출신 팝스타 부블레가 2005년 발표한 이 노래는 오타니가 타석에 들어설 때 등장곡으로 쓰인다. 다저스의 간판타자인 오타니를 누르고 월드시리즈에 올랐다는 의미를 강조하기 위해 이같은 '노골적인' 세리머니를 한 것으로 풀이된다.

야후스포츠는 '시리즈를 싹쓸이한 뒤, 밀워키 브루어스 선수들은 원정팀 클럽하우스에서 승리를 자축했다. 이때 스피커를 통해 마이클 부블레의 '필링 굿'이 크게 울려 퍼졌다. 이는 오타니 쇼헤이가 타석에 들어설 때 사용하는 곡이었는데, 밀워키 선수들은 이 노래에 맞춰 더욱 열광적으로 승리를 만끽했다'고 전했다.

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이어 매체는 '이 곡을 선택한 것은 포스트시즌에서 고전했던 다저스의 스타 오타니를 향한 장난 섞인 도발로 풀이된다. 밀워키는 오타니의 상징과도 같은 등장곡을 자신들의 승리 축하 음악으로 활용한 셈'이라며 '타자의 등장곡은 특정 선수와 강하게 연결되기 마련이기에 이러한 선곡은 더욱 눈길을 끈다. 브루어스의 축하 자리에서 오타니의 등장곡이 흘러나온 것은 다저스의 간판스타를 겨냥한 분명한 메시지처럼 느껴졌다'고 의미를 부여했다.

크리스티안 옐리치가 NLCS 4차전 승리 후 클럽하우스 축하 세리머니에서 맥주를 흔들어 뿌리고 있다. AP연합뉴스

밀워키가 그만큼 오타니를 의식하며 시리즈를 치렀다는 얘기다. 그도 그럴 것이 오타니는 지난해 NLCS에서 투타 겸업을 최대한 발휘하며 시리즈 MVP에 오른 바 있다. 4차전에서는 투수로 6이닝 10탈삼진 무실점, 타자로는 홈런 3방을 터뜨리는 역사적인 퍼포먼스로 밀워키의 자존심을 눌렀다.

하지만 오타니는 이번 포스트시즌서 부진을 면치 못했다. NLCS 4차전서 2회말 우중간 3점홈런을 날리며 살아났지만, 이미 시리즈 향방은 밀워키로 기운 뒤였다. 밀워키는 오타니의 홈런으로 0-4로 기선을 제압당했으나, 이후 착실하게 추격전을 펼친 끝에 역전승을 거두고 월드시리즈 진출을 확정했다.

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프레디 페랄타. AFP연합뉴스

올시즌 탬파베이를 대표하는 선수는 카미네로다. 정규시즌서 42홈런을 터뜨리며 2년 연속 40홈런을 달성했다. 그러나 밀워키를 상대로는 3경기에서 11타수 3안타를 쳤을 뿐 홈런과 타점은 없었다. 밀워키의 표적이라고 보기는 어렵다.

다만 밀워키는 탬파베이 에이스인 프레디 페랄타를 단단히 노릴 수 있다. 페랄타의 친정이 밀워키이기 때문이다. 그는 지난 1월 뉴욕 메츠로 트레이드된 뒤 전반기엔 고전을 면치 못했으나, 지난 8월 초 탬파베이로 다시 이적한 뒤로는 에이스 위용을 뽐내고 있다. 페랄타는 이날 ALCS 4차전에 선발등판해 5⅓이닝 5안타 1실점의 호투로 승리투수가 된 뒤 시리즈 MVP에 선정됐다.

밀워키가 만약 창단 첫 월드시리즈 우승을 차지한다면 클럽하우스에서 무슨 노래를 틀까.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com